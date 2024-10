Shopping tradicional de Curitiba faz super caça aos doces no Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ParkShoppingBarigüi preparou uma programação especial para as crianças neste Halloween. Quem passar pelo PkB nos dias 25 e 26 de outubro vai aproveitar uma incrível caça aos doces pelas lojas do shopping. Magos, feiticeiros e bruxos da Escola de Magia Vassouras Voadoras vão ajudar a criançada a desvendar os segredos da época mais assustadora do ano e, claro, fazer muitas fotos horripilantes.

Para participar da caça aos doces é preciso baixar o aplicativo Multi, ativar o benefício e retirar a sacolinha “PkB Travessuras ou Gostosuras” no lounge MultiVocê no piso térreo. Depois, é só procurar pelas vitrines das lojas sinalizadas para conquistar suas guloseimas.

A criançada também vai poder tirar fotos e interagir com Cordélia, a professora de poções; Sirius, o aprendiz de bruxo expert em Astronomia; Antares, o estagiário criador de criaturas fantásticas; Baltazar, professor de História de Magia; Verbena, professora herbóloga doce e a aprendiz de feiticeira Selina.

Serviço:

PkB Travessuras ou Gostosuras?

– Contação de histórias e fotos com personagens da Escola de Magia Vassouras Voadoras

– Caça aos doces pelas lojas do PkB

Datas e horários:

– Sexta-feira (25/10): das 17h30 às 20h30

– Sábado (26/10): das 13h às 16h e das 17h às 19h

Onde: ParkShoppingBarigüi – Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600.