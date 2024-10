Doces assustadores fazem o Halloween em cafeteria de Curitiba

O Halloween assustador e delicioso chegou à Chiffon Cake! A confeitaria, conhecida como a 1ª cafeteria no Brasil especializada em bolo chiffon, se transformou em um verdadeiro cenário de filme de terror, mas com um toque irresistivelmente doce. Até 31 de outubro, a loja promete encantar os visitantes com uma decoração temática, personagens icônicos e uma variedade de bolos e doces que são de arrepiar!

A loja está decorada com elementos que remetem ao Halloween, criando uma atmosfera que transporta os clientes para o universo das bruxas, fantasmas e outros seres sobrenaturais. Nos dias 26, 27 e 31 de outubro, a confeitaria receberá visitas de personagens como Tera IT, Wandinha e Beatlejuice, proporcionando uma experiência lúdica e divertida para todos.

+ Especial Halloween 2: mais cinco clássicos do terror para conferir em casa

O cardápio especial de Halloween traz os bolos que são sucesso, numa apresentação especial para o Dia das Bruxas, alguns dos destaques incluem:

– Bolo Spider Chocolate (R$ 175): um bolo de massa de pão de ló de chocolate com duas camadas de brigadeiro cremoso, coberto com uma ganache irresistível. A decoração é assustadoramente detalhada, perfeita para entrar no clima de Halloween.

– Halloween Pistache com Amoras (a partir de R$ 225): este bolo chiffon de pistache é recheado com creme de pistache, ganache de chocolate com amoras, e finalizado com brigadeiro branco e uma calda de amoras. Disponível nos tamanhos M e G, é uma explosão de sabores que conquista todos os gostos.

– Strawberry Boo Chiffon (a partir de R$ 195): bolo chiffon de baunilha recheado com brigadeiro branco e morangos frescos, coberto com suspiros e morangos. Uma combinação perfeita que traz o frescor das frutas com a suavidade do chiffon.

– Chiffon Blood Berty (a partir de R$ 195): inspirado no clássico red velvet, este bolo tem recheio e cobertura de creme à base de cream cheese e pode ser servido com morangos, proporcionando uma experiência cremosa e deliciosa.

+ Halloween em Curitiba: festas para curtir o mês mais assustador do ano

Para quem não quer esperar e deseja provar essas delícias na hora, a Chiffon Cake oferece diariamente fatias desses bolos e outras opções, prontas para consumo no salão ou para levar para casa. A loja também preparou a Cesta Doçuras de Halloween (R$ 115), uma opção perfeita para presentear ou se deliciar com itens decorados no tema da data.

Foto: Divulgação

A Chiffon Cake fica na Rua Jaime Balão, 130, no Hugo Langue. O funcionamento é das 10h às 20h, todos os dias. Contato: (41) 3362-7715 | Whatsapp 41 99897-6548.