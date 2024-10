Halloween em Curitiba: festas para curtir o mês mais assustador do ano

O dia das bruxas, também conhecido como Halloween, está chegando e a programação já está feita para comemorar a data em Curitiba. Decorações temáticas, clima de terror e fantasias elaboradas devem ser percebidos até o início de novembro nas festas programadas para acontecer na capital paranaense.

Uma das novidades este ano é a versão Halloween da Zumbi Walk, que tradicionalmente acontece no período de carnaval. A Zombieween acontece neste sábado (19).

Comemorado no dia 31 de outubro, o dia das bruxas tem programação para crianças, público adulto e vai acontecer em diferentes espaços de Curitiba como bares, restaurantes, clubes e shopping. A tradicional festa norte-americana conquistou os brasileiros. Confira a programação em Curitiba:

+ Leia também: Emprego dos sonhos? Clientes podem ganhar até R$ 250 para avaliar lojas e restaurantes

Zombie Walk em clima de Halloween na Sociedade Morgenau

Curitiba ganha a primeira edição da Zombieween, o Halloween da Zombie Walk Cwb. O evento será realizado no sábado (19) na Sociedade Morgenau e contará com animação da banda Candtman Club e do DJ Ricardo Monteiro.

Um dos pontos altos da noite será a participação do grupo de dança Thriller Performance Group, que fará uma apresentação do clássico “Thriller”, grande sucesso do Rei do Pop, Michael Jackson.

Banda Candtman Club. Foto: Odair Soares | Live Rock Photo | Divulgação

A festa também contará com um camarim de pintura no qual o público terá a oportunidade de se maquiar com alguns profissionais que atuam na Zombie Walk e a presença da dupla Mickey e Minnie animando os zumbis no salão do Morgenau.

+ Leia também: Bar em vila de Curitiba preserva história familiar com futebol raiz

Conforme uma das organizadoras do evento, Flavia Noguera, a realização do Zoombieween é uma desejo antigo de boa parte dos fãs da Zombie Walk Cwb que será concretizado. “Nós estamos atendendo a esse pedido do público. Eles sempre quiseram que a gente fizesse uma festa de Halloween da Zombie Walk. Então, aproveitando que, neste ano, a Caminhada dos Zumbis está completando 15 anos, nós vamos fazer esse evento”.

A classificação etária para a Zombieween é de 18 anos. Menores só vão entrar se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. A Sociedade Morgenau fica na Av. Souza Naves, 945. Os ingressos promocionais antecipados custam R$ 50 (1º lote), R$ 60 (2º lote) e R$ 70 (3º lote). Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do telefone (41) 9 9552-8070.

Halloween no shopping Curitiba com doces ou travessuras

O Halloween do Shopping Curitiba acontecerá no dia 26 de outubro, das 14h às 18h, com entrada gratuita no Piso L1. A Caça dos Doces já é uma tradição da festa que promove diversas brincadeiras temáticas para o público infantil.

Foto: Divulgação

As crianças recebem um mapa e passam pelas lojas indicadas em busca das guloseimas. A brincadeira acontece durante toda a tarde, mas as vagas são limitadas e é preciso fazer inscrições prévias, que serão divulgadas nas redes sociais do shopping na próxima segunda-feira (21).

+ Leia também: Como fazer Slime caseiro: guia passo a passo simples e divertido

A programação terá também encontro com personagens para as famílias tirarem fotos, camarim de pintura, decoração especial e distribuição de algodão doce.

Cinco noites de terror no James Bar

As festas noturnas de Halloween movimentam a cidade. No James Bar serão cinco noites de terror para animar a balada. No sábado (19) acontece a Cafonalha Halloween com concurso de fantasias. A famosa Quarta Rock do James ganha versão Halloween no dia 30.

Dia 31, a casa realiza uma festa exclusiva para convidados, em comemoração aos 26 anos do James. Já no dia 01 de novembro, a festa Mega: Dia de Bruxaria 2 toma conta do local. Encerrando a agenda, no dia de finados acontece a primeira edição de Halloween da Soda Pop & Terror.

+ Leia também: Exposição do Mundo Pixar em Curitiba revela qual será o filme de ‘sala surpresa’

O James Bar fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 680. O espaço dispõe de lista amiga. Informações no Instagram do bar.

Santa Marta aposta na tradição mexicana

No Santa Marta a festa temática será de Dia dos Mortos, inspirada na tradição mexicana. O evento acontece no dia 01 de novembro, a partir das 19h, com decoração temática, pintura de rosto e tequileiros.

+ Leia também: Superlua! Lua vai estar gigante e mais brilhante nesta quinta-feira

A direção do bar avisa que quem for fantasiado vai ganhar um drink autoral! As atrações da noite são o DJ Padilha, o DJ Netto, a cantora Sabrininha e o cantor Rodrigo Rossi. O Santa Marta está localizado na rua Bispo Dom José, 2030.

Halloween com travessura no Clay Highway Bar

No Clay Highway Bar quem estiver de fantasia vai poder furar a fila na entrada, na noite do dia 26 de outubro, na festa de dia das bruxas. O bar terá shows de Bohemian Rock Queen Cover (SP) e Silvermoon, além de decoração temática, concurso de fantasias e drinks temáticos.

Foto: Clay Highway Bar

A festa começa às 20h e tem entrada antecipada a R$ 25, que pode ser adquirida no link do Instagram do bar. O Clay Highway fica na BR-116, 17.253.

Restaurante Gato Preto promove noite underground

O Restaurante Gato Preto promove a sua festa de Halloween no dia 02 de novembro. Será a segunda edição do evento Uma Noite no Gato Preto, especial para esta data. A programação terá início às 18h com ícones do underground curitibano que vão agitar a casa, como a banda de garage e grunge Favorite Dealer e o DJ Herb Joe.

A noite terá ainda concurso de fantasia e loja da marca Damaged. Ingressos antecipados a partir de R$ 25 no Instagram da festa. O restaurante fica na rua Desembargador Ermelino de Leão, 241.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?