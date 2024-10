Emprego dos sonhos? Clientes podem ganhar até R$ 250 para avaliar lojas e restaurantes

Você já pensou em ser contratado por uma empresa para avaliar o atendimento e a qualidade dos produtos e serviços do local? Chamada de cliente oculto, essa é uma prática que está ganhando adeptos e que pode ser uma opção de renda extra.

Conforme uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis, que avalia a rentabilidade no Brasil, fazer uma renda extra é a realidade de mais de 60 milhões de brasileiros.

O cliente oculto é um consumidor comum, contratado por uma empresa para avaliar o serviço. Só no Paraná estão abertas cerca de 700 vagas em outubro. Os setores são variados, como alimentação, estética e varejo.

Quem oferece essas vagas é a Seu Cliente Oculto – primeira startup do segmento no país. De acordo com o fundador da empresa, Bruno Vasconcelos, cada colaborador pode receber até R$ 250 reais por avaliação feita. No Paraná são mais de 90 cidades com oportunidades em aberto, como Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina.

Saiba como funciona a avaliação e contratação:

Quem pode ser um cliente oculto?

De acordo com a empresa, qualquer um pode se tornar um cliente oculto: homens, mulheres, jovens (a partir de 18 anos) e idosos. O único requisito é ter um celular com câmera, caso haja a necessidade de fotografar, filmar ou gravar algo. No geral, a característica necessária de um avaliador é a neutralidade. Ele precisa julgar o atendimento, o produto e o espaço de acordo com a experiência que teve, através de um olhar mais externo.

Quanto posso faturar por avaliação?

Existem duas formas de bonificação: reembolso ou pagamento por serviço. No primeiro caso, o cliente oculto tem um valor para gastar no estabelecimento, que é reembolsado após a avaliação. Já o pagamento é como uma renda extra que ele ganhará depois de apresentar suas conclusões. Esses valores podem variar entre R$35 até R$250.

Que tipos de serviço vou avaliar?

Você pode escolher quais produtos e serviços quer avaliar. As avaliações vão desde consultórios médicos até restaurantes, dependendo da disponibilidade de vagas na região.

Como faço para me inscrever?

O processo de cadastramento é simples e rápido, dependendo de cada plataforma. No caso da Seu Cliente Oculto, basta inserir algumas informações básicas para encontrar as vagas que melhor se encaixam no perfil. É importante destacar ainda a facilidade de agenda, pois as visitas podem ocorrer no dia e horário que o cliente oculto preferir. Atualmente, a Seu Cliente Oculto conta com cerca de 1300 vagas abertas, em todos os estados brasileiros.

