Festa de Halloween no tradicional Restaurante Gato Preto em Curitiba

Pelo 2º ano seguido, a festa “Uma Noite no Gato Preto” promete muita diversão para os apaixonados pela noite de Curitiba. A festa deste ano terá a temática Halloween e será no Dia de Finados (2 de novembro), das 18h às 23h. Será uma verdadeira invasão da cena underground da cidade, no maior e mais relevante restaurante dançante da baixa boêmia do terceiro mundo.

Segundo os organizadores, no melhor clima de terror da época, “traz os mortos e moribundos de volta das catacumbas do cemitério municipal no Halloween mais horripilante de Curitiba, o “Uma Noite no Gato Preto 2”.

Todos os curitibanos ao menos uma vez na vida já ouviram falar sobre ou já frequentaram o Restaurante Dançante Gato Preto. O local é uma referência histórica para a vida noturna da cidade, não só pelas suas lendas, histórias e boatos, mas também pela preservação de cada detalhe da casa ao longo de mais de 40 anos.

A atmosfera inebriante da casa nos remete a um filme noir, a opaca e amarelada iluminação da casa nos dão o tom da noite. Das caixas de som, os maiores hits do brega, sertanejo raiz e lambada são tocados, e nas mesas, fartas bandejas com a melhor costela de Curitiba e região… pelo menos a melhor que você vai encontrar às 03h da manhã no centro da cidade.

Localizado na “Boca do Lixo”, antro da malandragem curitibana, como a mídia de pejorativamente rotula, o Gato Preto foi criando uma fama infame ao longos anos, e uma fama que foi criada pelo próprio curitibano através de lendas, histórias e boatos difundidos e divulgados de tempos em tempos, de geração para geração.

Toda a mitologia que envolve o lugar, porém, é muito simples, e diz respeito a dois elementos básicos: costela e mulher, como na história de Adão e Eva.

A casa é o reduto da baixa boêmia, frequentada pelos mais diversos tipos de clientes, desde as classes menos favorecidas até os chefes, patrões e magnatas, onde todos se reúnem sem divisões, com um único propósito para a noite: comer uma boa costela, tomar uma cerveja e descontrair.

E com o propósito de celebrar a relevância histórica e cultural da casa, o evento “Uma Noite no Gato Preto” surge com a proposta de abrir as portas da casa para os vagantes e solitários frequentadores e artistas da vida noturna curitibana.

Festa é um sucesso

Com direito a sold out em 3 dias, e com o esgotamento do 3° lote em apenas 3 minutos, o “Uma Noite no Gato Preto” se provou um evento histórico no meio underground. Esse foi o 2° evento de bandas na casa em mais de 40 anos de portas abertas de domingo a domingo. A antecipação do público para o evento foi grande, estourando a bolha do underground e atingindo diversas outras.

Uma Noite no Gato Preto II: Halloween terá a presença das bandas

O evento contará com a presença de duas bandas, entre elas Favourite Dealer, e a abertura rola com o DJ Set do Herb Joe com as melhores trilhas do lado obscuro do Reggae, Garage e Black Music. Durante todo o evento teremos exposição de 5 artistas locais que estarão divulgando e vendendo seus produtos e artes.

Além das atrações artísticas da noite, teremos o clássico concurso de fantasia e um exclusivo campeonato de Guitar Hero, ambos valendo prêmios e brindes;

Os ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$25,00 (+ taxa de 10%). Você pode comprar por aqui!

