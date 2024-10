A unidade em São José dos Pinhais oferece lanches típicos gaúchos e atrações como música ao vivo e shows de stand-up

Se você está em busca de uma experiência gastronômica que une sabor e tradição, o Xis Gaudério em São José dos Pinhais é o lugar perfeito. Desde sua inauguração em 2017, o restaurante não apenas conquistou os paladares curitibanos, mas também se firmou como um ponto de encontro vibrante e acolhedor.

Com uma proposta que vai além do simples lanche, o Xis Gaudério oferece uma verdadeira imersão na rica culinária gaúcha, sempre acompanhada de entretenimento que anima as noites de sábado.

Após conquistar os são joseenses com seu lanche icônico, com entretenimento, O Xis Gaudério também faz sucesso em Curitiba, trazendo o melhor da baixa gastronomia gaúcha com seu delivery.

A grande atração fica por conta da música ao vivo que anima as noites de sábado. Além disso, shows de stand-up comedy em datas especiais trazem ainda mais alegria e sorrisos para os clientes, com renomados humoristas da região de Curitiba e de outros estados, que farão shows em novembro e dezembro/24, confira a seguir:

07/Nov/24 – Zico Lamour 21/Nov/24 – Zurba Fagundes – humorista gaúcho de Porto Alegre/RS 09/Dez/24 – Alorino Jr. Lello Mattos e Thiago Souza – apresentadores, comentaristas e humoristas da Boa da Pan Curitiba.

Há opções para todos os gostos, com cortes especiais de carne, como alcatra e filé mignon e, até mesmo, alternativas vegetarianas, tudo preparado com um toque autêntico gaúcho | Foto: Divulgação

Importante ressaltar que a solidariedade faz parte da essência do Xis Gaudério. Assim como na unidade de Curitiba, onde parte dos lucros foi direcionada para ajudar as vítimas de catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul​, essa mesma essência também marca presença em São José dos Pinhais, conectando a marca com suas raízes.

Cardápio recheado de sabores gaúchos

Os lanches gaúchos são uma verdadeira explosão de sabores com recheios deliciosos e ingredientes de qualidade | Foto: Divulgação

O cardápio variado vai desde os clássicos lanches como o Xis Tchê Loco e o Xis Maragato, até opções doces, veganas e vegetarianas.

O destaque no menu vai para o tradicional xis, um lanche generoso recheado com ingredientes de muita qualidade como milho, ervilha, maionese caseira e um hambúrguer feito na chapa.

Além disso, há opções para todos os gostos, com cortes especiais de carne, como alcatra e filé mignon e, até mesmo, alternativas vegetarianas, tudo preparado com um toque autêntico gaúcho.

Os valores são acessíveis, com lanches a partir de R$23,90, sendo uma excelente opção para famílias e amigos que desejam uma refeição completa e saborosa.

“Eu te digo, o nosso Xis não é bonito porque é prensado, não se come com os olhos! Mas, é uma explosão de sabor totalmente diferente do que tu já comeste. É uma experiência diferenciada, não tem nada de gourmet, é um xis da baixa gastronomia, mas, o conjunto da obra faz a baita diferença”, afirma Paulo Ribas, o proprietário, que trouxe a paixão por suas origens gaúchas para o negócio​.

Além de ser conhecido pela qualidade de seus lanches, o Xis Gaudério se destaca como um ponto de encontro que vai além da refeição. | Foto: Divulgação

Ainda conta com várias opções de Drinks e chopp bem gelado, trazendo 12 opções de “Chopp Submarino”, e com a tradicional Cerveja Polar (RS) nas versões de “Latão” de 473ml e o Litrão que tu achas somente aqui, sem esquecer dos tradicionais refrigerantes FRUKI, sabor que todo gaúcho aprecia e o melhor refrigerante de uva já criado, a Grapette(p/Delivery).

Restaurante: Comida caseira com muita personalidade

Recentemente abriu no mesmo endereço o Restaurante Xis Gaudério, servindo almoço com comida simples e bem caseira, mas com muita personalidade e temperada na medida certa, funciona de 2ª a 6ª feira das 11:00 às 14:00.

Entretenimento e conforto: Um Lugar para se sentir em casa

Além de ser conhecido pela qualidade de seus lanches, o Xis Gaudério se destaca como um ponto de encontro que vai além da refeição. Aos sábados, o restaurante ganha vida com apresentações de música ao vivo, criando um ambiente perfeito para quem deseja relaxar e curtir uma boa companhia.

O som das canções, que variam entre estilos regionais (gaúcha) e populares, faz com que os clientes se sintam à vontade, complementando a experiência gastronômica com entretenimento de qualidade.

Para quem gosta de uma dose extra de diversão, o Xis Gaudério também oferece shows de stand-up comedy em datas especiais, trazendo humor e descontração para o salão. Esses eventos são uma excelente oportunidade para reunir amigos e familiares em uma noite diferente, onde o riso é garantido. Acompanhe nossa agenda de shows e eventos no site: www.xisgauderio.com.br e no Instagram @xisgauderioficial

Com um espaço amplo, acolhedor e familiar, o restaurante se consolidou como um lugar onde os clientes não apenas comem, mas também se divertem, fazendo com que cada visita seja uma experiência completa e memorável.

Conheça o Xis Gaudério Matriz

Endereço: Rua Antônio Setim, 66 – Águas Belas, São José dos Pinhais.

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 18h30 às 23h. Fechado às segundas-feiras.

Opções de entrega e salão: Disponível para consumo no local ou por delivery.

Para quem busca uma opção diferente, que combina sabor, tradição e entretenimento, o Xis Gaudério é uma escolha imperdível na região metropolitana de Curitiba.

Xis Gaudério – Filial Curitiba

Endereço: Rua Almirante Gonçalves, 1957, Loja 01 – Rebouças, Curitiba.

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 18h30 às 23h. Fechado às segundas-feiras.

Opções de entrega e retirada: Disponível para retirada no balcão ou por delivery, contato pelo WhatsApp 41.99650-2551.