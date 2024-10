Exposição do Mundo Pixar em Curitiba revela qual será o filme de ‘sala surpresa’

A exposição Mundo Pixar, que reúne várias salas temáticas com os sucessos dos filmes do estúdio americano, chega a Curitiba no dia 22 de novembro, no Jockey Plaza Shopping. Algumas sessões já estão esgotadas, mas ainda há ingressos disponíveis no Disk Ingressos.

Com 13 salas temáticas dos maiores sucessos da Pixar, o espaço surpresa foi revelado na quarta-feira (16). Os visitantes poderão conferir uma área inteira dedicada ao filme Divertida Mente.

O espaço apresenta a sala de comando da mente de Riley, principal cenário do filme, onde os visitantes poderão ver de perto as emoções da personagem e suas memórias. Além da presença de personagens amados, como Alegria, Tristeza, Medo, Nojinho e Raiva.

Quais são os filmes do Mundo Pixar em Curitiba

Em Curitiba, o Mundo Pixar se estende por uma área de 4,7 mil metros quadrados. A superexposição remonta cenários com impressões em gigantografias e objetos 3D, representando 11 filmes do estúdio: UP – Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Soul, Luca, Procurando Nemo, Monstros S.A., Lightyear, Ratatouille, Elementos e Divertida Mente.

As 13 salas contam com diversas técnicas de cenografia, que transportam os visitantes para um mundo onde os filmes se tornam o cenário principal. “Os visitantes sentirão que estão dentro dos filmes, como se fossem mais uma emoção em Divertida Mente ou um novo brinquedo em Toy Story”, comenta Ramon Prestes, diretor da Cult! Imersiva.

O evento é viabilizado pela curitibana CULT! Imersiva e concebido pela agência Solution.Off.

Serviço – MUNDO PIXAR – Uma Viagem por Dentro das Suas Histórias Favoritas

Início da exposição: 22 de novembro

22 de novembro Classificação etária: Livre. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto.

Livre. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto. Local: Cult Imersiva – Jockey Plaza Shopping (R. Konrad Adenauer, 370 – Tarumã, Curitiba)

Cult Imersiva – Jockey Plaza Shopping (R. Konrad Adenauer, 370 – Tarumã, Curitiba) Valores: a partir de R$ 50. Crianças até 3 anos completos não pagam. Valores variam de acordo com idade, datas, horários, dias da semana, números de pessoas e lotes. Meia-entrada de acordo com previsão legal e limitada a 40% dos ingressos de cada sessão. Clube Cult, ClubeDisk e Sócio Coxa têm 30% de desconto em até 5 ingressos. O Mundo Pixar não vende ingressos pelo WhatsApp. Plataforma oficial para ingressos: Disk Ingressos

a partir de R$ 50. Crianças até 3 anos completos não pagam. Valores variam de acordo com idade, datas, horários, dias da semana, números de pessoas e lotes. Meia-entrada de acordo com previsão legal e limitada a 40% dos ingressos de cada sessão. Clube Cult, ClubeDisk e Sócio Coxa têm 30% de desconto em até 5 ingressos. O Mundo Pixar não vende ingressos pelo WhatsApp. Plataforma oficial para ingressos: Disk Ingressos Acessibilidade: local acessível para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais.

local acessível para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais. Vendas: www.diskingressos.com.br/group/1476

