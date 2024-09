Exposição imersiva no Mundo Pixar é atração em shopping de Curitiba

Alguns dos maiores sucessos cinematográficos da Pixar ganharão cor, forma e aromas em uma experiência única. A partir de 22 de novembro, em Curitiba, a exposição imersiva Mundo Pixar será montada numa área de 4,7 mil metros quadrados no Jockey Plaza Shopping, com gigantografias, objetos 3D e salas temáticas de atrações como UP Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Soul, Luca, Procurando Nemo, Monstros S.A., Lightyear, Ratatouille e Elementos, além de uma sala surpresa.

Visitada por mais de 1,5 milhão de pessoas, a Mundo Pixar já passou por cidades como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza; a experiência também viajou para o exterior, onde aterrizou em Madri (Espanha) e Cidade do México (México).

Viabilizada pela produtora curitibana Cult! Imersiva e concebida pela agência Solution.Off, a exposição será montada no Jockey Plaza Shopping, do grupo paranaense Tacla Shopping, com ingressos limitados.

A pré-venda de ingressos abre nesta quarta-feira (18 de setembro) para sócios Coxa, Clube Cult e Clube Disk Ingressos, com 30% de desconto. As vendas gerais iniciarão no dia 20 de setembro (sexta-feira). O ingresso custa a partir de R$ 50.

>>> Quem quiser garantir o ingresso na pré-venda com desconto pode fazer um cadastro antecipado em: https://lp.diskingressos.com.br/mundopixar/

“Traremos um pouco da magia da Disney e Pixar para Curitiba. E estamos preparando várias novidades: um espaço para eventos corporativos focado nas empresas que desejam realizar ações com seus times de colaboradores, além de ações especiais para escolas”, conta Ramon Prestes, diretor da Cult! Imersiva.

“Toda a experiência foi pensada para a imersão do público nas cenas dos filmes, como tirar fotos ao lado dos cilindros de energia da Fábrica dos Gritos, na sala Monstros S.A; ou se sentar à mesa na praça da vila de Portorosso, na sala Luca; sentir-se do tamanho dos brinquedos do Andy, na sala Toy Story, ou imaginar como é cozinhar como um ratinho na sala Ratatouille ou ser recebido por uma multidão de águas-vivas, na sala Procurando Nemo. São muitas possibilidades para se divertir e fazer registros que vão ficar para a memória de todos os que passarem pela experiência. Uma dica importante: uma vez dentro da exposição não se preocupe com o percurso, quem faz o tempo do passeio é você, aproveite ao máximo as salas, sem pressa!”, afirma o sócio-diretor da Solution.Off, Wagner Zaratin.

Cenário gigante do filme Toy Story. Foto: Divulgação

Descobrindo o Mundo Pixar

O passeio começa por um grande túnel digital, em seguida o visitante passa pelo jardim e pela casa de Carl Fredricksen, de UP: Altas Aventuras, com seus objetos mais icônicos e com uma vista peculiar da janela. Depois, na sala Monstros S.A, a fábrica de processamento de gritos, a experiência será conduzida com os monstros mais queridos de Monstrópolis.

Na sequência, o destino é a Cidade Elemento, onde vivem os habitantes de fogo, água, terra e ar. Já na sala Ratatouille, uma experiência fantástica promete mexer com as sensações e emoções diretamente de dentro da cozinha do Linguini.

Logo depois, a sensação de viver um verão inesquecível na vila de Portorosso com Luca, Alberto e Giulia, na sala Luca. Um passeio pela barbearia que o Joe costumava frequentar, na Sala Soul, e uma visita à Escola da Vida também estão no roteiro do passeio.

Uma parada obrigatória no Flo´s V8 Café para reabastecer a diversão com os moradores de Radiator Springs é a pedida da sala Carros.

No quarto do Andy, o visitante vai se sentir como um brinquedo de Toy Story. Em seguida, uma experiência de luzes dará a sensação de uma viagem no espaço em supervelocidade dentro da história de Lightyear.

A jornada garante também um mergulho ao fundo do mar onde vivem Nemo, Dory e Marlin, no espaço Procurando Nemo. O visitante ainda chegará a uma sala surpresa. Para terminar o passeio, os visitantes podem optar por comprar um “mimo” na loja exclusiva, com produtos licenciados e novidades.

Todas as novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial do evento @mundopixar.oficial e pelas páginas da CULT! Produções (@cult.producoes) e do Jockey Plaza Shopping (@jockeyplazacuritiba).

Mundo Pixar não vende ingressos em qualquer outra plataforma além do site e da ticketeira oficial. Classificação etária: Livre. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto.

