Festival de Carne de Onça celebra iguaria curitibana em 42 estabelecimentos

Tradicional nos bares e botecos paranaenses, a Carne de Onça é o único prato considerado Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba. A receita leva carne bovina crua, servida sobre fatias de broa e coberta de cebola e cebolinha, mas cada estabelecimento dá o seu toque particular na receita. De 17 de setembro a 7 de outubro, 42 deles participam do 8º Festival da Carne de Onça promovida pela Curitiba Honesta. O prato terá valor fixo de R$ 25.

Segundo Sergio Medeiros, proprietário da plataforma gastronômica Curitiba Honesta, “quando fizemos o primeiro festival, em 2013, poucos bares serviam a carne de onça, e normalmente, era apenas uma vez por semana”, conta ele. “Atualmente, mais de 200 bares servem diariamente a iguaria, o que demonstra como os festivais impulsionam a gastronomia”, finaliza.

A Carne de Onça lembra três receitas famosas mundialmente: o Hackepeter alemão, o Steak Tartare francês e o Quibe Cru libanês. Porém, como é servido em Curitiba, é algo próprio da cidade.

O petisco é feito assim: uma fatia de broa preta, coberta com carne bovina moída (normalmente patinho), cebola branca cortada fininha, cebolinha verde picada, temperada com sal, pimenta do reino e regada com bom azeite de oliva extravirgem. No Festival, os bares podem trazer suas versões do prato, com novos ingredientes e temperos.

Confira a descrição e fotos de todos os participantes do Festival de Carne de Onça de Curitiba:

A OSTRA BÊBADA

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa, cebolinha, sal, azeite de oliva sobre a broa de centeio. Acompanha mostarda ribs e mostarda escura.

Endereço: Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro Funcionamento: Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

ALCHEMIA BAR

Carne bovina moída (patinho), sal, pimenta, azeite de oliva, cebola branca, cebolete, servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura.

Endereço: Av. Jaime Reis, 40 – São Francisco. Funcionamento: Terça a Quinta das 15h às 23h. Sexta e Sábado das 11h às 01h. Domingo das 10h às 20h. @bar_alchemia

ARMAZÉM SANTA ANA

Carne bovina (patinho) moído, cheiro verde sobre fatia de broa de centeio. Acompanha geleia de pimenta, raiz forte, maionese, mostarda amarela, mostarda escura, catchup, ovo de codorna, pepino, azeitona e pimenta biquinho.

Endereço: Avenida Salgado Filho, 4460 – Uberaba Funcionamento: Segunda a quarta das 14h às 22h. Quinta e sexta das 14h às 22h30. Sábado das 12h às 21h30. @armazem_santa_ana]

BAR DO DANTE

Carne bovina (patinho) moído, cebola picada, cebolinha, sal, pimenta do reino e azeite de oliva, servido com fatias de broa escura.

Endereço: Rua Conselheiro Carrão, 194 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 11h às 17h. @bardobantecwb

BARBARAN

Carne bovina moída (patinho), cebola branca ralada, cebolinha verde, fatias de broa escura, azeite de oliva. Acompanha molho de alcaparras.

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Funcionamento: Terça a quarta das 18h às 23h30. Quinta das 17h30 às 23h30. Sexta das 17h à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

BARBARIUM PUB

Carne bovina moída (patinho), sal, azeite de oliva, cebola branca, cebolinha verde e mostarda escura, servido na broa de centeio.

Endereço: Rua: Chile, 1765 – Rebouças. (41) 3408-5216 Funcionamento: Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h à 23h30. @barbariumpub

BARONEZA

Carne bovina moída (patinho), temperada com conhaque, páprica, cebola, azeite de oliva, servido em duas fatias de broas, coberto com cebola branca e cebolinha verde. Acompanha mostarda escura.

Endereço: Rua Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a sexta das 16h às 23h. Sábado das 16h às 00h. @barbaroneza

BASTARDS – Bar da Fábrica

Carne moída (mignon) temperada com conhaque, molho de pimenta, flor de sal, azeite de oliva, mostarda em grãos, servido na fatia de broa de centeio, finalizada com cebola roxa, mostarda escura e cebolinha.

Endereço: Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69 – Centro Cívico. Funcionamento: Terça a quinta das 12h ás 23h. Sexta e Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards

BOM SCOTCH

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, tomate picadinho, cheiro verde, azeite de oliva servido na broa de centeio.

Endereço: Rua Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12 à 01h. Domingo das 16h à 00h. @bomscotch

BOTECO DO BOLACHA

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cheiro verde servido na broa de centeio com uma camada de maionese caseira, regados com azeite de oliva. Acompanha mostarda escura, mostarda amarela, limão.

Endereço: Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @_botecodobolacha

BURGUER BAR – Juvevê e Xaxim

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cheiro verde servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura e um shot de cachaça artesanal.

Juvevê – Rua Constantino Marochi, 554– Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 17h30 às 23h @burguer.bar

Xaxim – Endereço: Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – (41) 3082-8229 Funcionamento: Segunda a sábado das 18h à 23h. @burguer.bar

CANABENTA

Carne bovina moída (patinho), páprica defumada, conhaque, sal, manjericão, gengibre, cebola roxa picadinha, cebolinha, mostarda escura, limão, azeite de oliva, pimenta do reino e pimenta biquinho, servido na broa escura.

Endereço: Rua Itupava, 1431 – Alto da XV. Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 22h40. Couvert artístico de 15 reais todos os dias. @canabenta

CARTOLAS SPORTS BAR

Carne bovina moída (patinho), sal, pimenta, cheiro verde, cebola branca, servido no pão broa. Acompanha azeite de oliva e mostarda escura.

OU

Carne bovina moída (patinho), sal, pimenta, alho, cheiro verde, cebola, conhaque, servido no pão broa. Acompanha azeite de oliva e mostarda escura.

Endereço: Rua Emiliano Perneta 880 – Centro – (41) 3209-6982. Funcionamento: Terça a sábado 17h às 23h30. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

CHARLES BURGUER

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebola roxa, cebolinha verde, azeite de oliva, pimenta biquinho servido na broa especial de centeio

Endereço: Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho – (41) 3339-4771. Funcionamento: Segunda a domingo à 0h. @charles_burguer

DECK21 BEER HOUSE

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebolinha verde, temperos, mostarda, pimenta biquinho acompanhada com broa integral e mix de molhos.

Endereço: Rua João Reffo, 858 – Santa Felicidade. Funcionamento: Terça a quinta das 17 às 23h. Sexta e sábado das 17h à 0h. Segunda a domingo à 0h. @deck21beerhouse

GREEN GATE

Carne bovina moída (patinho), molho especial da casa, cebola roxa picada, azeite de oliva, mostarda escura na broa feita com cerveja.

Endereço: Rua dos Estados, 1214 – Água Verde – (41) 35031840. Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h à 0h. @greengatebar

INÁCIO

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa picada, cebolinha verde, azeite de oliva, sal, pimenta, finalizada com emulsão de mostardas e broto de alfafa, servido na broa de centeio.

Endereço: Rua Inácio Lustosa, 343 – São Francisco – (41) 99863-7193. Funcionamento: Quarta e quinta das 17h30 às 23h. Sexta e sábado das 17h30 às 01h. Domingo das 16h30 às 22h. @inacio,bar

JABUTI

Carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, azeite de oliva, molho inglês, servida na fatia de broa de centeio. Acompanha redução de aceto balsâmico, limão e mostarda escura.

Endereço: Rua Prof. Assis Gonçalves, 1506, Agua Verde – (41) 3229-5054. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 17h30 às 23h. @jabutibar

JACKSON ASSADOS – Quatro Barras

Carne bovina moída (alcatra), cebola roxa, cebolinha, azeite de oliva servida na broa especial de centeio. Endereço: Rua do Contorno – Albano Boutin, 877 – Jardim das Acácias – Quatro Barras – (41) 9 8486-4637. Funcionamento: Sábado das 11h30 às 16h. Domingo das 11h30 às 16h. @jackson_assados

JOY PROJECT BREWING – Bar da Fábrica

Carne bovina moída (patinho) temperada com especiarias, whisky da Joy, cebola, cebolinha e azeite servido na broa escura.

Endereço: BR 116 – 15847 – Xaxim – Linha Verde – (41) 99948-6215 Funcionamento: Quarta e quinta das 18h às 22h. Sexta das 18h às 23h. Sábado das 14h às 23h. @joyprojectbrewing

KANAVIAL

Carne moída de patinho, temperada com pimenta do reino, shoyu, conhaque, páprica picante, azeite de oliva, noz moscada, e sal a gosto, coberta com cebolinha, cebola roxa e pimenta biquinho. Acompanha mostarda escura, molho de pimenta e molho de mostarda amarela com alcaparras.

Endereço: Rua Castro 731- Agua Verde – (41) 3242-3762 Funcionamento: Segunda e Terça das 11h30 às 23h. Quarta a Sábado das 11h30 às 00h. Domingos das 11h30 às 16h. @kanavial_bar

LE GADO RESTAURANTE – Campo Largo

Festival da Carne de Onça de Curitiba. Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), temperado com cebola branca, cheiro verde, molho de ostra, mostarda escura, coberta com cebola branca, cebolinha verde, pimenta biquinho e molho de alho servido na broa de centeio.

Endereço: Rua Xavier da Silva Castro 752- Campo Largo. Funcionamento: Quarta à Sexta das 18h às 22h. Sábado das 11h30 às 14h30 – 18h30 as 22h. Domingos das 11h30 às 14h30. @le.gado

MAIA BOX – Mercado Municipal

Carne bovina moída (patinho), temperado na pasta de aliche, cachaça, pimenta e cebolete, sobre broa schoroter integral e mostarda amarela.

Endereço: Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 201 – Mercado Municipal de Curitiba. Funcionamento: Terça a sexta das 9h às 17h30. Sábado 8h às 17h30. Domingo 8h às 12h30. @maiaboxcuritiba

MANIACS

Carne bovina moída (patinho), sal e pimenta do reino, azeite, cebola branca picada, cebolinha picada, servido na broa de centeio e mostarda escura. Acompanha mostarda escura e mostarda amarela.

Endereço: Rua Munhoz da Rocha, 1049 – Cabral. Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 22h. Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 20h. @bardamaniacs

MARCENARIA BAR

Carne moída especial, cebola roxa picada, cebolinha, azeite de oliva extra virgem e cachaça de jambú, páprica, pimenta do reino e sal, servida na broa de centeio. Endereço: Rua Chile, 1651 – sala 04 – Rebouças. Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 23h30. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 17h às 23h30. @marcenariabar

MAVY GASTROBAR

Carne moída (patinho), temperada com ingredientes especiais da casa, regada com azeite de oliva, cebola branca picada, cebolinha, mostarda escura, azeitona e pimenta biquinho, servido no pão de grãos.

Endereço: Rua Princesa Izabel, 1399 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 23h. Sexta das 17h às 23h30. Sábado: 12h às 15h30 – das 17h ás 23h30. @mavy_gastrobar

NINKI – Mercado Municipal

Carne bovina moída (patinho), azeite de oliva e temperos especiais, cebola branca salsinha cebolinha, lascas de manga, tomate e limão siciliano para decorar. Acompanha molho: vinagrete, molho pesto vegano, pimenta cremosa, molho de cenoura, todos artesanais.

Endereço: Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 205 – Mercado Municipal – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 08h às 18h. Domingo das 08h às 13h. @ninkipastelaria

NOSSO BOTECO

Carne bovina moída (patinho), azeite de oliva, sal, pimenta do reino, cebola roxa, cebolete, pimenta biquinho, servido na broa alemã. Acompanha mostarda escura, azeite de oliva e limão.

Endereço: Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 22h. Sábado das 12h às 19h. @nossoboteco_curitiba

PETISCARIA DO VICTOR – Santa Felicidade

Carne bovina moída (patinho), cebola picadinha, alho, salsinha, sal, azeite extra virgem e cebolinha verde, servida na broa preta de centeio umedecida com shoyu. Acompanha mostarda amarela e escura.

Endereço: Avenida: Manoel Ribas, 6995 – Santa Felicidade – (41) 3273-4444. Funcionamento: Terça a sexta das 11h30 às 15h – das 18h30 às 22h30. Sábado das 11h30 às 16h – das 19h às 22h30. Domingo das 11h30 às 15h. @petiscariadovictor

PORKS – Ecoville e Itupava

Carne moída de patinho com bacon defumado, temperada com pimenta do reino, shoyu, conhaque, páprica picante, azeite de oliva, noz moscada, e sal a gosto, coberta com cebolinha, cebola branca e farofa de bacon. Acompanha mostarda escura, molho de pimenta e molho de mostarda amarela com alcaparras.

Ecoville – Endereço: Rua José Izidoro Biazetto, 1536 – Ecoville. Funcionamento: Terça a Sexta das 17h às 00h. Sábado das 16h às 00h. Domingo das 16h às 23h. @porks_ecoville

Itupava – Endereço: Rua Itupava, 1091 – Alto da XV Funcionamento: Terça e Quarta das 17h às 23h. Quinta e Sexta das 17h à 00h. Sábado das 12h à 00h. Domingo das 16h às 22h. @porks_itupava

QUERMESSE – Bom Retiro e Ecoville

Carne bovina moda (patinho) sem gordura nenhuma, cebola branca picadinha, sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, cheiro verde, e alcaparras, com chips de batata crocante e temperada. Acompanha mostarda escura.

Bom Retiro – Endereço: Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 11h30 à 01h @barquermesse

Ecoville – Endereço: Rua João Fallarz 1251 – Ecoville 1251. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 0h. Domingo 12h às 22h. @barquermesse_ecoville

QUINTAL 68 – Xaxim e Souq

Carne bovina (patinho) cortada na faca, mix de cebola, cebolinha verde, sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, servido sobre broa de centeio com quinoa e castanha do Pará. Acompanha mostarda escura.

Xaxim – Endereço: Rua Hedwirges Sophia Walesko, 68 – Xaxim. Funcionamento: Terça e Quarta das 18h às 22h30. Quinta a sábado das 18h às 23h. @quintal68

Souq – Endereço: Av Iguaçu, 4399 – 68 – Vila Izabel. Funcionamento: Terça e Quarta das 17h às 22h30. Quinta e Sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 22h. @quintal68

SAMBIQUIRA

Carne bovina moída (patinho), cebola branca picada, cebolete, sal, azeite de oliva extra virgem, servido sobre broa escura. Acompanha mostarda escura.

Endereço: Rua: Visconde do Rio Branco 1199 – Centro. Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 22h30. Sexta e sábado das 17h às 23h. @sambiquiracuritiba

SILZEUS

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebolinha, azeite de oliva, mostarda escura, pimenta biquinho, servido na broa de centeio.

Endereço: Via Veneto 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeusbar

TAP HOUSE

Carne bovina moída (patinho), temperos da casa, cebola roxa picadinha, cebolinha, servido na broa preta de centeio (duas fatias), regados com azeite de oliva. Acompanha mostarda escura.

Endereço: Rua Martim Afonso, 2910 – loja 06 – Campina do Siqueira. Funcionamento: Segunda a quarta das 15h às 23 (cozinha das 17h às 22h). Quinta e sexta das 11h às 23h. (cozinha das 17 às 22h). Sábado das 11h às 23h (cozinha das 12h às 22h). Domingo das 11h às 19h (cozinha fechada). @taphousecuritiba

TRATTORIA DALLARMI

Carne bovina moída (patinho), páprica defumada, cachaça, cebola branca picadinha, sal integral, azeite de oliva e cebolinha, servido no panuozzo (pão de fermentação natural). Acompanha mostarda dijon e vinagrete de pimenta.

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 126 – Santa Felicidade. Funcionamento: Quarta a sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmi

UBER ALE MICROPUB

Carne bovina moída (patinho), cebola picada, páprica defumada, páprica picante, páprica doce, azeite de oliva, conhaque, e molho inglês, servida sobre fatias de pão integral, coberto com cebolinha. Acompanha mostarda escura. Endereço: Rua Tomazina, 345 – Ahú. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h30 às 22h. Sábado das 11h às 22h. Domingo das 11h às 19h. @uberalemicropub

USHUAIA BAR

Festival da Carne de Onça de Curitiba. Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carne bovina moída (patinho), páprica defumada, cachaça, cebola branca picadinha, sal, azeite de oliva e cebolete, servido com fatias de broa de castanha e nozes. Acompanha mostarda escura.

Endereço: Rua Paulo Gorski ,826 – Mossunguê Funcionamento: Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @ushuaiapianobar

Sobre a Carne de Onça

A carne de onça tornou-se Patrimônio Cultural e Imaterial Curitiba em setembro de 2016. A pesquisa e encaminhamento foram feitos por Sérgio Medeiros, um entusiasta da gastronomia curitibana. Na pesquisa, Medeiros descobriu a verdadeira história da carne de onça.

Na década de 40, existia um time que foi várias vezes campeão paranaense, o Britânia. Seu diretor era o Cristiano Schimidt. Além do time, ele era dono de um bar na Marechal Deodoro, chamado Toca do Tatu – seu apelido. Para comemorar as vitórias do Britânia, o Schimidt, que não pagava bicho, fazia uma baciada de carne crua e colocava sobre fatias de broa, junto com cebola branca e cebolinha picadas, e servia para os jogadores. Um belo dia, Duia, o goleiro, reclamou: “Poxa, Schimidt, você só serve essa carne aí que nem onça come!”. Pronto! Estava criado o nome do petisco que todos os clientes da Toca do Tatu começaram a pedir e que hoje é servida nos bares da cidade.

