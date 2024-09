Festa em Curitiba terá 5 toneladas de torresmo e entrada gratuita

Mais de 5 toneladas de torresmo e 20 estilos diferentes de cerveja artesanal. Tudo isso regado a música e diversão para toda a família. Essa é a Festa do Torresmo e do Chopp, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, em Curitiba. O evento acontece em um enorme espaço em frente ao Jockey Plaza Shopping, parceiro da festa. A entrada é gratuita.

A organização é da Black Skull Eventos. “Nossa ideia foi trazer um evento grandioso e de muita qualidade para um dos bairros de Curitiba. Ou seja, descentralizar o lazer e o entretenimento. Queremos atrair curitibanos, visitantes e pessoas da Região Metropolitana para um momento agradável, em família”, disse Kátia Cristina Ribeiro Weigert, organizadora da festa.

+ Leia mais: Circuito Gastronômico de Matinhos é prorrogado até 15 de outubro

A festa do Torresmo e do Chopp reunirá mais de 10 operações de gastronomia e bebidas com valores bastante atrativos. Para comer as opções começam em R$ 8 (sorvete americano) e vão até R$ 45 (porção de torresmo em rolo).

Como não poderia deixar de ser, o torresmo será a grande atração gastronômica. O público poderá provar, por exemplo, o Torresmo defumado no Pit Smoker e o torresmo de rolo.

Além disso, também serão servidos carrossel de costela assada, arroz tropeiro, costelinha de porco no barbecue, e estação de fogo com legumes e abacaxi. Ainda diversas iguarias gastronômicas que devem atrair a criançada, como pipoca gourmet, churros, bolo, algodão doce, sorvete, entre outros.

Na parte de bebidas, grandes nomes da cervejaria artesanal paranaense estão participando como a Bodebrown e a Cervejaria Black Skull Bier. Os valores dos chopps serão a partir de R$ 12 e também serão comercializados drinks e hidromel a partir de R$ 20.

+ Viu essa? Após 10 anos longe dos palcos, Osmar Prado estrela peça em Curitiba

“Estamos preparando um evento com muito capricho visando a gastronomia artesanal, uma grande variedade de chopps, espaço para carros antigos e motos, e uma variedade de atrações com entretenimento para toda a família”, complementa Kátia.

Atrações para toda a família

Ao longo dos três dias de festa também está programada muito música, com bandas que tocam diversos ícones do rock n’roll nacional e internacional. As crianças também contam com espaço Kids com diversos infláveis, piscina de bolinha, cama elástica com vários monitores.

Confira a programação musical:

Sexta 20/09:

19:30hs – Kadett Conversível

Sábado 21/09:

14hs – Painel de Jeep

16:30hs – Youngs ACDC cover

19hs – Maide in CWB

Domingo 22/09:

14hs – CWBROWN (tributo ao Charlie Brown, CMP22 e Raimundos)

16:30hs – Kiss Experience Br

O evento será no antigo terreno do Paraná Clube, em frente ao shopping, acesso pela Rua José Veríssimo. Dias 20, 21 e 22 de setembro (sexta, sábado e domingo). Horário: dia 20, das 17h às 22h | dia 21, das 10h às 23h | dia 22, das 11h às 20h.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?