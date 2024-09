Circuito Gastronômico de Matinhos é prorrogado até 15 de outubro

O Circuito Gastronômico de Matinhos, no Litoral do Paraná, foi prorrogado até o dia 15 de outubro. A experiência gastronômica tem encantado tanto turistas quanto moradores da região, oferecendo uma jornada pelos sabores locais. Os participantes podem degustar pratos exclusivos e menus completos, preparados com ingredientes frescos e técnicas que honram a tradição culinária da região.

Voltado para turistas e moradores da região, o Circuito Gastronômico de Matinhos oferece a oportunidade para explorar uma variedade de opções gastronômicas, agradando a diferentes paladares e gostos, desde frutos do mar até carnes, pizzas e sobremesas.

+ Leia mais: Após 10 anos longe dos palcos, Osmar Prado estrela peça em Curitiba

Vale destacar que o circuito ainda oferece a possibilidade de concorrer a prêmios. Solicite o selo a cada participação no Circuito Gastronômico de Matinhos, ganhe um prato de porcelana exclusivo do evento e concorra a prêmios por sorteio, como diárias em resorts e pousadas, além de passeios de helicóptero.

O evento é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e conta com o apoio principal da Secretaria de Turismo do Governo do Paraná.

+ Veja também: Curitiba ganha ateliê de cerâmica com conceito holístico

Restaurantes participantes

1. Sítio Sambaqui – Estrada do Cabaraquara, SN – Cabaraquara

2. Vivere Parvo – Estrada do Cabaraquara. Próximo ao Iate Club Caiobá

3. Bistrô Vida Mansa – Av. Augusto Blitzkow, 151 – Caiobá

4. D’Vicz Sorvetes – Av. Atlântica, 907 – Caiobá

5. Pizza Custon – Rua Castro, 210 – Caiobá

6. Brazuca Buguer – Av. Londrina, 310 – Caiobá

7. Ingá Pizza Bar – Rua União, 1140 – Caiobá

8. Pacheko Restaurante & Petiscaria – Rua Bandeirantes, 159 – Centro

9. Bonna Pizza – Rua Waldir Muller, 44 – Centro

10. Celeiro da Gula – Rua Albano Müller, 188 – Centro

11. Maestro Caramelo – Rua da Fonte, 1 – Centro

12. Vilarejo Restaurante – Rua Léa Vialle Curry, 258 – Centro

13. Dom Brothers – Rua da Fonte, 464 – Centro

14. Pilequinho Restaurante – Avenida Paranaguá, 196 – Bom Retiro

15. Milkshake Mix Sorvetes e Açaí – Av. Curitiba, 878 – Bom Retiro

16. Churrascaria Seben – Av. Paranaguá, 633 – Balneário Flamingo

17. La Bodeguita Restaurante – Av. Paranaguá, 6000 – Balneário Betaras

18. Birutas – Av. Atlântica, 10959 – Balneário Gaivotas

19. Gaivotas Restaurante – Av. Paranaguá, 221 – Balneário Gaivotas

Prêmios para quem juntar os selos

– Capivari EcoResort: 2 diárias para 2 adultos e 1 criança de até 11 anos com café da manhã incluso. Prazo para utilização: 6 meses.

– Beach Club Águas Claras: 2 diárias para 2 adultos e 1 criança de até 11 anos na pousada Village dos Corais com café da manhã incluso. Prazo para utilização: 6 meses.

– Village Mel Pousada: 2 diárias para 2 adultos e 1 criança de até 11 anos com café da manhã incluso. Prazo para utilização: 6 meses.

– Pousada das Ondas: 1 diária para casal com café da manhã incluso. Válido até novembro de 2024.

– Pousada Mauí: 1 diária para casal com café da manhã incluso. Válido até novembro de 2024.

– Passeio de Helicóptero da TW Serviços e Empreendimentos: saída da Marina Albatroz em Pontal do Paraná, descida na Ilha do Mel com almoço na Pousada Grajagan e retorno para a Marina Albatroz. Válido de 1º de novembro até 15 de dezembro.

Regulamento: Preencha os espaços acima com 6 selos, em estabelecimentos diferentes, e ganhe um brinde exclusivo do evento. Todos os participantes que completarem os 6 selos terão direito a se cadastrar e participar do sorteio no final do evento.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?