Curitiba ganha ateliê de cerâmica inspirado em cena de filme

Quando falamos em cerâmica, a clássica cena do filme Ghost vem à cabeça – em que Demi Moore e Patrick Swayze moldam um pedaço de barro juntos, utilizando o torno. A cena é marcada pelo forte aspecto romântico, mas o trabalho com a cerâmica pode acessar uma ampla variedade de emoções, atuando na conexão de cada indivíduo consigo mesmo e com os outros.

É nessa perspectiva holística que as amigas e sócias Ligia Nauiack e Magé Telles abrem o ateliê Alma Sana, no bairro Mercês, em Curitiba. O novo espaço fica em uma casa dos anos 1950, com ambientação leve e de grande inspiração para os ceramistas. Serão oferecidas aulas livres de cerâmica manual e torno para quem já tem noções básicas, além de oficinas para iniciantes e oficinas temáticas.

“A ideia principal é ter um espaço inspirador, no qual as pessoas possam desacelerar, se conectar consigo mesmas e com os outros através da arte. Em nossas aulas, as pessoas podem vir até o ateliê e aproveitar o período para explorar a criatividade e liberar as emoções através da cerâmica”, diz Ligia.

Ambiente único

A sede do ateliê foi escolhida com muito carinho para propiciar um ambiente inspirador, amplo e único. Construída nos anos 1950, a casa conta com pé direito duplo e um mezanino de onde se pode ver tudo o que acontece no térreo. São mais de 100 m² de área construída, que as sócias buscam aproveitar ao máximo.

O projeto arquitetônico, que foi feito em parceria com o Estudio MG2 da Mariana Manzoni e do Rafael Gimenez, buscou manter vários aspectos da construção original. “A casa está cheia de memórias nas paredes e tem uma estrutura que decidimos manter para fazer parte da nossa história e para nós pertencermos à história dela também”, conta Magé.

Além disso, a argila utilizada nas aulas também passou por um processo de escolha cuidadoso. Ela vem da mineradora Terra Nova, no interior de Minas Gerais, que as fundadoras do espaço fizeram questão de conhecer pessoalmente. “Antes de escolher cada matéria prima, quisemos conhecer o processo de produção, impactos ambientais e qualidade do material”, explicam.

Serviço

Ateliê Alma Sana

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 461 – Mercês.

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Telefone: (41) 99935-8923.

Site: https://www.almasana.com.br/

Instagram: @almasanaateliê

As inscrições para aulas livres e oficinas podem ser feitas pelo site ou presencialmente.

