Após 10 anos longe dos palcos, Osmar Prado estrela peça em Curitiba

Após 10 anos afastado dos palcos, Osmar Prado está de volta ao teatro em um texto clássico e contundente do espanhol Rodolf Sirera, um dos dramaturgos contemporâneos de maior renome na Europa. Em “O Veneno do Teatro”, que cumpre temporada nos dias 28 e 29 de setembro, às 20 horas, no Teatro UP Experience, o artista divide a cena com o premiado ator Maurício Machado.

Sucesso de público e crítica por todo país, esse suspense surpreendente, dirigido por Eduardo Figueiredo, mostra as reviravoltas na vida de um ator chamado Gabriel de Beaumont (Maurício Machado), que é convidado por um excêntrico Marquês (Osmar Prado) para interpretar uma peça teatral de sua autoria.

No encontro, o Marquês, por meio de um jogo psicológico, passa a controlar o ator. Depois de muitas surpresas, o Marquês revela-se um psicopata capaz de qualquer coisa para atingir seu objetivo.

O espetáculo é todo pontuado com música ao vivo, executada pelo violoncelista Matias Roque, e tem direito a momentos de muito humor e sarcasmo. Encenado em mais de 60 países (Espanha, Inglaterra, França, Venezuela, Polônia, Grécia, Porto Rico, Argentina, México, Estados Unidos e Japão, entre outras nações), “O Veneno do Teatro” coleciona prêmios mundo afora.

O espetáculo foi escrito na década de 1970, após a ditadura de Franco no início do processo democrático na Espanha, e se passa na França em 1784, na fase pré-Revolução Francesa, ressaltando o período neoclassicista.

A versão brasileira assume uma postura atemporal, inspirada na década de 1920 em Paris. O texto de Sirera já foi traduzido para o inglês e outros inúmeros idiomas.

“O Veneno do Teatro” propõe uma reflexão pertinente sobre a ética, estética, as máscaras das convenções sociais, o jogo do poder. Em suma, destaca a necessidade do autoconhecimento tão latente em todos nós, dentro dos limites da realidade e da ficção.

Um dos mais prestigiados atores brasileiros, Osmar Prado recebeu vários prêmios, incluindo três Prêmios APCA, um Prêmio Guarani, dois Prêmios Qualidade Brasil e um Troféu Imprensa. O ator se consagrou como um dos maiores atores do teatro e da teledramaturgia brasileira, sendo um dos nomes mais recorrentes nas produções da TV Globo.

A peça será nos dias 28 e 29 de setembro, às 20h, no teatro UP Experience, localizado na Universidade Positivo, Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Estacionamento 8 – Campo Comprido, Curitiba.

>>> Os ingressos custam de R$ 56,50 a R$ 113 e podem ser adquiridos neste link! A produção é da Little John Entretenimento.

