10 dicas infalíveis para desentupir ralo em casa de forma simples e rápida

Um ralo entupido pode ser uma dor de cabeça, causando odores desagradáveis e dificultando o uso de pias, chuveiros e áreas de serviço. Felizmente, você não precisa chamar o encanador toda vez que isso acontecer. Preparamos aqui 10 dicas práticas e rápidas que podem te ajudar a desentupir o ralo usando itens que você provavelmente já tem em casa. Preparados? Mas afinal, Como desentupir ralo de forma simples e prática?

Água Quente: A Solução Mais Simples

Muitas vezes, o acúmulo de gordura é o grande vilão dos ralos entupidos. Para resolver, basta ferver um litro de água e despejar diretamente no ralo. O calor ajuda a derreter a gordura acumulada.

Vinagre e Bicarbonato de Sódio: A Dupla Poderosa

Uma combinação de vinagre e bicarbonato de sódio pode fazer maravilhas. Despeje meia xícara de bicarbonato no ralo seguido de uma xícara de vinagre branco. Deixe agir por 20 minutos e depois enxágue com água quente.

Desentupidor Manual: Clássico e Eficiente

O desentupidor manual é uma ferramenta básica, mas poderosa. Posicione-o sobre o ralo e faça movimentos de bombeamento para liberar o bloqueio.

Fio de Arame ou Cabide Desdobrado

Para ralos que acumulam cabelos e sujeiras maiores, use um cabide desdobrado ou um pedaço de arame com gancho na ponta para remover o entupimento manualmente.

Limão e Bicarbonato: Solução Natural e Eficaz

Misture suco de limão com bicarbonato de sódio e despeje no ralo. Esta solução não apenas desentope, mas também elimina odores ruins.

Sódio Cáustica (com Cuidado!)

Se os métodos naturais não funcionarem, o uso de soda cáustica pode ser uma opção. No entanto, tome cuidado ao manuseá-la, pois ela é corrosiva. Use luvas e óculos de proteção.

Sal e Água Quente: Fácil e Barato

Despeje uma xícara de sal no ralo e, em seguida, adicione um litro de água fervente. O sal ajuda a dissolver a gordura e outros resíduos presos nas tubulações.

Limpador de Ralo Químico

Existem diversos limpadores químicos disponíveis no mercado. Siga as instruções do fabricante e tenha cuidado ao utilizá-los para evitar danos às tubulações.

Desmontar o Sifão

Se o ralo da pia estiver entupido, pode ser necessário desmontar o sifão. Coloque um balde embaixo, desmonte a peça e remova manualmente a sujeira acumulada.

Contratar um Encanador: Quando Nada Mais Funcionar

Se todas as dicas anteriores falharem, talvez seja a hora de chamar um profissional. Um encanador especializado poderá resolver o problema rapidamente e garantir que não haja danos maiores na tubulação.

