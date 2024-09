Como desentupir os furos do chuveiro: especialista dá dicas

Muitas pessoas não sabem, mas os furos do chuveiro entopem devido ao acúmulo de minerais trazidos pela própria água, além da poeira e outras sujeiras do dia a dia. Por isso, a limpeza deve ser feita com frequência, pelo menos uma vez por mês, para desobstruir as saídas da água e garantir um banho relaxante e prazeroso.

Para fazer este serviço com eficácia e segurança, Adriana Saeka, especialista em limpeza da Ecoville ensina o passo a passo. Confira!

A primeira coisa a fazer se o seu chuveiro é elétrico, é desligar o disjuntor sempre que for limpá-lo. “Mesmo se a limpeza for apenas externa, é importante que a energia seja desligada para evitar um choque elétrico, que pode ser muito grave”, alerta Adriana. “Também é mais seguro usar uma escada do que se esticar para alcançar o chuveiro. Você pode causar danos no cano se forçá-lo para baixo para tentar compensar a falta de altura”, completa.

A limpeza do chuveiro pode ser feita de três maneiras: uma superficial, apenas para manter a higiene do aparelho. Outra mais profunda, mas não extrema. Já a terceira é mais elaborada e garante melhores resultados. “Não esqueça de colocar luvas para proteger as mãos e cuidado para não ficar muito embaixo do chuveiro quando aplicar os produtos e correr o risco de cair nos olhos”, lembra Saeka.

Limpeza do dia a dia

Para essa limpeza, vamos precisar somente de um borrifador com água sanitária ou cloro diluído em água. “Borrife um pouco dessa mistura na parte do bocal do chuveiro e espere agir por alguns minutos. Depois ligue a água quente e deixe escorrer o suficiente para retirar os resíduos do produto”, diz Adriana.

Limpeza média

Nessa etapa é indicada quando o chuveiro está começando a ter a vazão de água fraca e alguns esguichos tortos. Para realizar esse procedimento não é necessário retirar o chuveiro da parede. Pegue um saco plástico grande o suficiente para caber o bocal, coloque dentro dele a mesma mistura de água com cloro ou água sanitária e envolva o bocal. Use uma fita adesiva ou barbante para prendê-lo. Deixe a mistura agir por aproximadamente 2 horas para dissolver toda a sujeira. “Após o prazo, tire o saco, abra o chuveiro para a água retirar os resíduos. Para o resultado ficar ainda melhor, use uma escova de lavar roupa para esfregar os orifícios”, explica.

Limpeza profunda

Essa limpeza precisa ser feita quando quase todos os esguichos estão entupidos e a saída de água é mínima. Para essa última etapa, será necessário remover o bocal do chuveiro. Em uma bacia grande o suficiente para caber o bocal inteiro, use um detergente à base de amoníaco, que é um poderoso desengordurante, indicado para remover sujidades muito impregnadas. Após ler as instruções de uso no rótulo da embalagem, mergulhe a peça para deixá-la de molho por cerca de 20 minutos. Para finalizar, use uma escova de dente para esfregar e remover todos os resíduos que permaneceram. Enxágue bem. Feito isso, só encaixá-lo de volta.

“O bocal do chuveiro não é uma peça difícil de ser removida, mas caso não esteja conseguindo, peça ajuda para evitar possíveis danos”, orienta Saeka. “Para evitar que a manutenção seja mais pesada, você pode criar uma periodicidade de limpeza, o recomendado é que seja feita a cada três meses. Mas enquanto estiver lavando o banheiro, por exemplo, você pode passar uma escova pela parte externa”, finaliza a especialista.

Dica extra da especialista

“O chuveiro de inox ou metal precisa de uma atenção especial. Para limpá-lo você vai usar apenas um pano de microfibra ou esponja macia, água e sabão neutro, seguindo os passos descritos anteriormente, de acordo com o grau de sujidade. Não utilize produtos químicos ou abrasivos e nunca use esponjas de aço ou outros materiais ásperos, pois eles podem danificar a superfície do aparelho.”

