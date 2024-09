Como limpar a geladeira: 10 dicas para deixar o eletrodoméstico impecável

Manter a geladeira limpa é fundamental para garantir a durabilidade do aparelho e a conservação dos alimentos. Uma geladeira suja pode acumular bactérias e odores desagradáveis, além de comprometer a eficiência energética do equipamento.

Para te ajudar a deixar sua geladeira impecável, aqui estão 10 dicas práticas de como limpar a geladeira de forma rápida e eficiente.

1. Esvazie a geladeira completamente

Antes de começar a limpeza, retire todos os alimentos da geladeira. Isso facilitará o processo e permitirá que você limpe todos os cantos. Aproveite para verificar a validade dos produtos e descartar o que já passou do prazo.

2. Desligue a geladeira da tomada

Por questões de segurança, é importante desligar a geladeira da tomada antes de começar a limpeza. Assim, você evita choques elétricos e permite que o aparelho descanse.

3. Retire prateleiras e gavetas

Outra dica importante de como limpar a geladeira é remover prateleiras, gavetas e suportes móveis. Lave-os separadamente com água morna e detergente neutro. Se houver manchas ou resíduos difíceis de remover, deixe de molho em uma solução de água e bicarbonato de sódio por alguns minutos.

4. Use vinagre ou bicarbonato de sódio

Uma mistura de água morna e vinagre branco ou bicarbonato de sódio é excelente para limpar o interior da geladeira. Esses produtos são naturais, não tóxicos e ajudam a eliminar odores desagradáveis. Evite produtos de limpeza abrasivos, que podem danificar as superfícies.

5. Limpe as borrachas de vedação

As borrachas de vedação das portas podem acumular sujeira e mofo, comprometendo a eficiência do fechamento da geladeira. Como limpar a geladeira exige atenção, limpe-as com um pano úmido embebido em água com vinagre ou bicarbonato. Para prevenir rachaduras, aplique vaselina nas borrachas após a limpeza.

6. Lave o interior com atenção

Utilize um pano ou esponja macia para passar a solução de limpeza em todo o interior da geladeira, incluindo paredes, portas e cantos. Dê atenção especial às áreas que acumulam mais sujeira, como o fundo e as fendas das prateleiras.

7. Não se esqueça do freezer

O freezer também precisa de limpeza regular, especialmente se houver acúmulo de gelo. Descongele-o antes de começar e siga os mesmos passos de limpeza aplicados à geladeira. Se o aparelho tiver função de degelo automático, basta passar um pano com a solução de vinagre ou bicarbonato.

+Leia mais! Como desentupir os furos do chuveiro: especialista dá dicas

8. Limpe a parte externa

Assim como limpar a geladeira por dentro, é preciso focar também na parte externa. Use um pano úmido com água e detergente neutro para limpar portas, laterais e o painel frontal. Se sua geladeira for de inox, finalize com um produto específico para manter o brilho e evitar manchas.

9. Enxágue e seque bem

Após a limpeza com os produtos, use um pano limpo e úmido para remover qualquer resíduo de sabão ou solução de limpeza. Em seguida, seque bem todas as partes, especialmente as borrachas de vedação e o interior do freezer.

10. Organize os alimentos de forma inteligente

Depois de a geladeira estar limpa e seca, organize os alimentos de volta. Agrupe os produtos por categorias e evite deixar alimentos encostados nas paredes, permitindo uma boa circulação de ar dentro do eletrodoméstico. Isso ajudará a conservar melhor os produtos e manter a geladeira limpa por mais tempo.

Com que frequência devo limpar a geladeira?

O ideal é fazer uma limpeza completa da geladeira pelo menos uma vez por mês. Isso garante que você elimine odores, sujeiras e restos de alimentos que possam se acumular com o tempo. A manutenção regular prolonga a vida útil do aparelho e contribui para a saúde da sua família. Gostou destas dicas de como limpar a geladeira?

