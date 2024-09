Restaurante de Curitiba abre agenda para festas de final de ano

Esta época do ano é a ideal para começar a programar as festas de confraternizações de empresas ou reuniões particulares de final de ano. A Cozinha Secreta é uma boa opção em Curitiba, por possuir um ambiente aconchegante e preparado para eventos proporcionando uma experiência especial.

Ao comando do Chef Marcos Ravaglio e de sua equipe, o cliente só se preocupa em curtir ótimos momentos. O espaço é localizado no coração do Batel e acomoda até 100 pessoas. Uma das vantagens é o cardápio personalizado adaptado às necessidades e aos gostos de cada cliente.

Desde eventos corporativos, aniversários, festas de casamentos e formaturas até jantares sofisticados. A combinação oferece conforto, elegância e praticidade.

Outra opção é levar o restaurante até a casa do cliente. Com equipe de profissionais especializados, você pode receber amigos e colaboradores para sua festa com serviço especial da Cozinha Secreta.

Informações e reservas: (41) 99185-5009/ (41) 3222-6159. O restaurante fica na Rua Bispo Dom José, 2277 – Batel.

