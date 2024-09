Nova atração de shopping em Curitiba é sucesso na Europa e tem ingresso solidário

Seguindo tendências internacionais, como o Balloon Museum de Paris e o Ballie Ballerson de Londres, o Balloon Experience chegou a Curitiba neste final de semana em um cenário interativo com canhões de laser, luzes coloridas, espelhos e mais de 130 mil bolhas iluminadas. Localizada na Praça de Eventos do Shopping Palladium, no piso L1, a atração promete muita diversão a pessoas de todas as idades.

De acordo com a gerente de Marketing do empreendimento, Cida Oliveira, a experiência única proporcionada aos visitantes faz parte de um movimento internacional chamado de location-based entertainment, que consiste em criar atrações com estímulos sensoriais para criar experiências multidimensionais.

“A sinestesia, ou a mistura de sentidos, é um princípio-chave que permite ao usuário perceber o ambiente de maneira mais profunda e interconectada”, explica.

Segundo ela, a atração transcende o entretenimento tradicional ao se concentrar em criar experiências espaciais e interativas que envolvem profundamente os participantes, utilizando um design de experiência que integra ambiente, narrativa, e tecnologia para maximizar a imersão e o engajamento.

A entrada é por ordem de chegada e o ingresso é solidário: basta doar uma lata de leite em pó ou um pacote de fraldas para ter direito a 20 minutos de diversão. As doações serão destinadas ao Lar O Bom Caminho.

Ballon Experience, no Shopping Palladium. Foto: Divulgação

O Balloon Experience começou na sexta-feira (14) no Shopping Palladium Curitiba – Praça de Eventos Piso L1 (ao lado da Renner). A entrada solidária é 1 lata de leite em pó ou um pacote de fraldas, que serão doados para o Lar O Bom Caminho. Horários: Segunda a sexta, das 13h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingos e feriados, das 13h às 21h.

