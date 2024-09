Experiência imersiva “Tutankamon” tem últimos dias em Curitiba

Quem ainda não visitou a exposição mais imersiva do mundo sobre o Antigo Egito, a hora é agora, faltam poucas semanas para o fim de “Tutankamon, uma experiência imersiva”, em Curitiba. Mais de 35 mil pessoas passaram pelo local e se encantaram com a combinação da antiga civilização com a mais moderna tecnologia de som, imagem, realidade virtual e até metaverso.

Localizada no Shopping Estação, a atração tem 2.000 m², em um trajeto com sete salas, incluindo uma de projeção mapeada em 4K e uma outra com o metaverso, que proporcionam uma jornada sensorial pelos mistérios do Antigo Egito. Cada sala é uma aula viva, repleta de elementos que instigam a curiosidade, estimulam os sentidos e incentivam a exploração.

Sala 1: Uma civilização de 3.000 anos

Na primeira sala, os visitantes serão recebidos por uma atmosfera de mistério e encanto. Uma imersão introdutória leva-os a um portal no tempo, onde a grandiosidade da civilização egípcia se revela de forma cativante. Aqui, a máscara reluzente de Tutankamon, com seu brilho dourado e detalhes intrincados, deslumbra e instiga a curiosidade, oferecendo um vislumbre do mundo do jovem faraó.

Sala 2: Dentro do cofre do tesouro

Os visitantes mergulham em uma atmosfera de autenticidade e descoberta. A combinação meticulosa de réplicas fiéis transporta-os para o cotidiano do Antigo Egito. Objetos do dia a dia ganham vida, revelando a riqueza e a complexidade da cultura egípcia, proporcionando uma viagem sensorial e educativa.

Sala 3: Um passeio imersivo pelos segredos do antigo Egito

Esta sala é uma jornada visual deslumbrante através de seis capítulos essenciais da história egípcia. Com uma das maiores projeções imersivas em 4K, transforma os 140 m² em um portal temporal. Os visitantes serão envolvidos por cores vibrantes, narrativas fascinantes e a majestade da tumba de Tutankamon.

Sala 4: O caminho para a eternidade

Aqui, a atmosfera é de reverência e descoberta histórica. Reproduções em escala real dos artefatos descobertos na tumba revelam detalhes impressionantes sobre o processo de mumificação e os rituais funerários. Os visitantes são transportados para o centro da descoberta arqueológica que mudou o curso da egiptologia.

Sala 5: O reflexo da alma

Nesta sala, a conexão com a mitologia egípcia se torna tangível. A cabine fotográfica mergulha os participantes na noção da vida após a morte, conectando-os à ideia de suas almas em um submundo misterioso e místico. A inteligência artificial revela uma visão pessoal da alma egípcia de cada visitante, integrando-os ao legado espiritual do Antigo Egito.

Sala 6: Viagem ao submundo

Aqui, a experiência se torna uma jornada visceral e sensorial. O filme de realidade virtual permite que os visitantes se imaginem na pele da alma de Tutankamon, atravessando o submundo em uma odisseia de desafios e julgamentos. É uma viagem imersiva que ilustra as crenças e rituais associados à vida após a morte egípcia.

Sala 7: O Vale dos Reis 1922

Este espaço revolucionário redefine os limites da tecnologia de realidade virtual, oferecendo aos participantes acesso a um metaverso de altíssima tecnologia. Ao adentrar esta sala, os visitantes deixam para trás as fronteiras do presente e são instantaneamente mergulhados em um mundo novo e fascinante. Equipados com óculos de realidade virtual de última geração, eles são transportados para uma visão envolvente em primeira pessoa dos momentos cruciais da descoberta arqueológica mais emblemática da história. A tecnologia avançada proporciona uma experiência sensorial sem precedentes no país, permitindo que cada participante não apenas veja, mas sinta a emoção pulsante e o entusiasmo arrebatador que os arqueólogos experienciaram ao desvendar os enigmas do Antigo Egito.

Este mergulho no metaverso não se limita a uma simples observação do passado, mas sim à vivência genuína e visceral do momento histórico. A união entre passado, presente e futuro se torna tangível, permitindo que os entusiastas da egiptologia experimentem, de forma inigualável, o fascínio e a emoção de desvendar os mistérios de uma era distante.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$45 (meia entrada) e estão disponíveis para compra no site https://www.ingresso.com/espetaculos/tutankamon-uma-experiencia-imersiva. Há descontos especiais para grupos e excursões, mais informações no e-mail grupostutankamon@appleproducoes.com.br.

O Shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças. A exposição é no piso L2. Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 11h às 21h.

