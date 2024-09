Tribuna estreia coluna que fala sobre “maternidade real”

A Tribuna estreia nesta sexta-feira mais um blog com conteúdos exclusivos e autorais. O MamãeTopia chega para falar um pouco sobre o universo da maternidade, mas sem os floreios de quem acha tudo lindo, nem as tragédias de quem acha tudo horrível. A coluna é assinada por Beatriz Oliveira, mãe do Bernardo (1 ano e 8 meses) e da Laura (4 meses).

“Decidi escrever sobre maternidade porque todo mundo tem razão, mas tá todo mundo errado. Cada caso é um caso, e tá tudo bem se para você não é tudo lindo. Temos que olhar para as mães com mais carinho do que olhamos, pois é um desafio grande, cansativo e ingrato, especialmente se você tem que encará-lo sozinha. Por sorte, tenho um companheiro de verdade ao meu lado”, diz Beatriz.

A ideia é desmistificar um pouco as coisas, dar algumas dicas e postar relatos reais das pequenas vitórias dos bebês, das grandes conquistas das mães e da beleza de se construir uma família. “Tem pouca gente falando de forma gentil e honesta da maternidade de verdade. Espero ajudar algumas mães a se sentirem mais ‘normais'”, completou Beatriz, que é formada em Gestão Comercial e trabalha com TI, área normalmente desafiadora para mães.

A coluna será semanal, publicada neste link (confira o post de boas vindas), e também na versão impressa da Tribuna.

Beatriz, Laura e Bernardo. Foto: Arquivo Pessoal