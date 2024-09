Casa da Memória de Morretes abre para preservar história local

Nesta sexta-feira (13), Morretes, no Litoral do Paraná, ganhou um novo espaço na estação do Trem da Serra do Mar Paranaense. É a Casa da Memória Éric J. Hunzicker, um projeto inovador que promete se tornar um importante ponto de referência para a preservação da história local.

O local, totalmente reformado, conta com painéis que narram a história de Morretes, a evolução da linha férrea e as personalidades marcantes da região. Uma obra realizada em tempo recorde, que conta com a curadoria do historiador Éric Joubert Hunzicker, conhecido por seu profundo envolvimento com a cidade de Morretes.

O escritor, pesquisador e professor dedicou sua vida à comunidade local. Formado em Contabilidade, sua trajetória inclui desde a presidência dos conselhos estudantis até a fundação do Rotary Club de Morretes e a atuação como vereador. Em 2003, suas contribuições foram reconhecidas com o título de Cidadão Honorário de Morretes.

“Estamos imensamente felizes com a inauguração da Casa da Memória. Este é um projeto que representa não apenas a preservação da história de Morretes, mas também a valorização de suas raízes culturais e ferroviárias”, afirma Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express. “É um orgulho para nós poder proporcionar à comunidade e aos visitantes um local onde a história é contada de forma tão rica e detalhada.”

“A inauguração deste espaço é um marco para a nossa empresa e para a cidade de Morretes. A contribuição do senhor Éric Hunzicker foi fundamental para a realização deste projeto. Estamos satisfeitos em ver o resultado e ansiosos para que todos possam conhecer e se inspirar com as histórias e homenagens exibidas aqui”, completa Arruda Filho.

A Casa da Memória Éric Joubert Hunzicker foi inaugurada nesta sexta, na estação do Trem da Serra do Mar em Morretes. A estação fica na Rua Padre Saviniano, 768, Centro. O horário é das 10 às 17h e a entrada grauita.

