Melhor Restaurante a Quilo do Brasil: cinco finalistas são de Curitiba

A partir de terça-feira (17), mais de 160 restaurantes espalhados por todas as cinco regiões brasileiras competem pelo título de “Melhor Restaurante a Quilo do Brasil”. Para conhecer os estabelecimentos participantes, o público deve acessar o site oficial do evento. Em Curitiba, cinco restaurantes estão participando este ano.

Com o tema “É comer, gostar e votar”, a 8ª edição do O Quilo é Nosso celebra os 40 anos da comida a quilo, um sistema original e legitimamente brasileiro. O evento, que vai até o dia 27, oferece ao público pratos inéditos nos restaurantes, criados especialmente para a ocasião. Além da experiência gastronômica em si, os clientes ainda podem avaliá-la e ajudar a escolher os grandes vencedores.

Nesta fase, as categorias são limpeza, ambiente, atendimento e qualidade geral do bufê, com peso um, e receita participante do concurso, de peso dois. Um júri técnico local também vota, e os vencedores, segmentados por cidade ou região, seguem para a etapa seguinte.

Durante a segunda e terceira fase, os júris técnicos decidem os campeões de cada estado e, finalmente, o campeão nacional.

O evento, promovido pela Abrasel em parceria com o Mundo Mesa, terá a revelação e premiação dos grandes vencedores no renomado festival Mesa São Paulo.

Para todos os gostos

Com mais de 160 restaurantes participantes de norte a sul do país, os pratos especiais do concurso abrangem uma variedade de ingredientes e técnicas culinárias que resultam em opções múltiplas. Dessa forma, o público encontra pratos que agradam a todos os gostos.

Neste ano, participam do concurso os seguintes restaurantes de Curitiba: Dedo de moça, Easy Cheff, Kurytyba Gastronomia, Quintana Gastronomia e Jeito Mineiro.

Para quem quer conhecer os estabelecimentos participantes e as receitas oferecidas por cada um, basta acessar o site oficial do concurso: www.oquiloenosso.com.br.

Serviço

O Quilo é Nosso

Data: 17 a 27 de setembro

Patrocínio Ouro: Caixa, Coca-Cola Brasil, Friboi, PicPay, Rational, Pluxee e Seara

Patrocínio Prata: Totvs

Apoio: Glasart, Nogueira Brinquedos e Self Service em Foco

Parceria: Mundo Mesa

Realização: Abrasel

Informações e inscrições: www.oquiloenosso.com.br

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?