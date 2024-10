Novo parque! Shopping de Curitiba inaugura área verde com quadra, parquinho e mais

O ParkShoppingBarigüi abriu o Viva Barigui, um corredor verde que vai integrar o shopping ao Parque Barigui, em Curitiba. O novo espaço tem 600 metros de extensão e contará com áreas de convívio, ciclovias, bicicletários, equipamentos de ginástica ao ar livre, playground, parque pet e quadra poliesportiva, além de uma passarela por entre as copas das árvores, mirante, espelhos d’água com fontes iluminadas e fonte seca interativa.

A abertura do Viva Barigui marca o início das comemorações da inauguração da maior Expansão do ParkShoppingBarigüi, com investimento da Multiplan de R$ 400 milhões na construção do terceiro piso do shopping, com 75 novas lojas, um inédito Centro Médico e novas áreas de entretenimento com a HotZone e o FunPark, além do projeto do Viva Barigui que se torna uma extensão do shopping com uma nova área pública de lazer para os moradores do Ecoville.

“Estamos orgulhosos de entregar para Curitiba o Viva Barigui, um projeto que fortalece o laço com a comunidade e diversifica o espaço urbano em torno do shopping”, explica Jacqueline Vieira de Lemos, superintendente do ParkShoppingBarigüi. “É também o início de um novo momento do PkB com a cidade, que em breve ganhará ainda mais opções de lazer, entretenimento, compras, alimentação e cuidados com a saúde. A Expansão marca a transformação do shopping em um completo de experiências, além da integração da natureza com a comunidade”, ressalta a superintendente.

O projeto Viva Barigui, desenvolvido pelo escritório Oficina Urbana de Curitiba, é reconhecido com três prêmios internacionais nos segmentos de Arquitetura e Design. O novo parque conquistou o primeiro lugar na categoria conceito de Projeto Paisagístico e o terceiro lugar na categoria Design Urbano do renomado Global Architeture&Design (GADA), promovido pela organização internacional Rethinking the Future, e recebeu a premiação Design For a Better Future Awards 2023, na categoria Arquitetura e Cidades, promovido pelo Centro Brasil Design.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram