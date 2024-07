Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão

Nesta quinta-feira (25), os novos lojistas do ParkShopping Barigui receberam – de forma simbólica – as chaves de suas lojas para que possam iniciar as obras nas futuras operações. A inauguração da nova ala, com mais 75 lojas e Centro Médico, está marcada para novembro.

“É um orgulho entregar essa obra tão grandiosa, tão importante para a empresa como é esta terceira expansão do PkB. É a maior e mais virtuosa expansão feita até agora pela Multiplan”, disse Eduardo Peres, presidente da Multiplan, empresa que administra o ParkShoppingBarigüi.

O investimento da companhia para realizar a maior obra privada do estado Paraná é cerca de R$ 400 milhões. “Estamos nos propondo a entregar para Curitiba uma maneira diferente de conviver e fazer compras. Juntar num só lugar todos estes serviços, onde vocês podem ter gastronomia, saúde, entretenimento, tudo junto, forma uma maneira diferente de consumir”, lembrou o executivo.

AABB comemora 80 anos com Baile dos Queijos e Vinhos neste sábado

Nos próximos 120 dias os lojistas deverão finalizar as obras para a inauguração da expansão, prevista para novembro. “Temos pela frente a Black Friday e o Natal e temos certeza de que a expansão vai impulsionar ainda mais estas datas”, lembrou Marco Aurélio Jardim, Diretor Regional da Multiplan Sul. Com a entrega da obra o shopping será um dos maiores do Paraná.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que esteve no evento com Luiz Fernando Jamur, presidente do IPPUC e Cinthia Genguini, secretária municipal de Comunicação Social, reforçou que além de movimentar a economia, a obra também será responsável pela criação de mais um parque na cidade.

“É com imensa alegria que nós vemos este momento de entrega de chaves. São portas abertas para mais negócios, portas abertas para geração de empregos e de renda, portas abertas para o verde”, disse Greca ao se referir ao Viva Barigui, o parque linear de 600 metros de extensão que vai ligar o Parque Barigui ao shopping.

Preferido dos turistas, risoto de pinhão é destaque na tradicional Rua 24 horas

O espaço terá diversos equipamentos recreativos e contará com múltiplas áreas de convívio, ciclovias, bicicletários, equipamentos de ginástica ao ar livre, playground, parque pet, quadra poliesportiva, bancos e pergolados para descanso, uma passarela por entre as copas das árvores, mirante, espelhos d’água com fontes iluminadas e fonte seca interativa.

A Expansão já está com mais de 90% das 75 novas lojas comercializadas e o Centro Médico 100% locado. Em novembro, serão 417 lojas, o que coloca o empreendimento entre os maiores do Brasil com mais de 200 mil m² de área construída.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!