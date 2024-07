Preferido dos turistas, risoto de pinhão é destaque na tradicional Rua 24 horas

Um tradicional prato italiano, mas com ingrediente paranaense, é a sensação de um restaurante da tradicional Rua 24 horas, um dos principais pontos turísticos de Curitiba. O risoto de pinhão do Restaurante Bávaro tem chamado a atenção de quem visita a capital, fazendo com que as vendas do estabelecimento aumentem e a fama do prato rompa fronteiras.

Servido com tiras de alcatra e uma mistura de quatro queijos (mussarela, gorgonzola, parmesão e catupiry), o risoto de pinhão custa R$ 19,90, um preço atrativo para fisgar quem passa por ali. Disponível de segunda a domingo, o prato leva a semente da Araucária, árvore símbolo do Paraná, como estrela. O pinhão é fonte rica em fibras, proteínas e vitaminas.

São vendidos diariamente cerca de 50 pratos e, segundo o estabelecimento, os turistas têm aprovado a iguaria. “Muita gente veio, pessoal aqui de Curitiba mesmo, trazendo família”, comenta Luiz Breda, sócio proprietário do Bávaro. O sucesso foi tanto que o estoque de risoto se esgotou em uma semana. Já foram usados mais de 50 kgs de pinhão e o estoque é reposto constantemente.

O charme do risoto de pinhão não se limita aos moradores locais, que atrai um público diverso, incluindo um grupo de turistas chilenos que, ao saberem da iguaria, fizeram questão de provar. “Eles ficaram fascinados pelo sabor e pela história do prato”, relata Luiz. “Foi uma experiência incrível ver como algo tão regional pode conquistar paladares de diferentes culturas”, conclui.

Além do risoto de pinhão, o Bávaro também oferece uma variedade de pratos típicos de inverno e da cultura curitibana, como quentão, choconhaque, carne de onça, chopp submarino, barreado e o sanduíche biarticulado de 22cm com costela.

Localizado na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar, s/n), o Bávaro funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos das 11h às 17h.

