Dia do Torresmo será celebrado com festa de três dias em Curitiba

Prepare o paladar e a diversão, pois um dos maiores festivais de torresmo do Paraná está de volta a Curitiba! O Dia do Torresmo vai ser realizado nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28) no estacionamento do Park Shopping Boulevard (BR 116, nº 16.303, Xaxim). Com entrada gratuita, será uma edição especial que celebra as iguarias à base de proteína suína repleta de sabores e entretenimento para toda a família.

O Dia do Torresmo reúne os maiores especialistas em carne suína e chopp de Curitiba: a rede de franquias Porks, Rib Brasil, Essen Biergarten, CWB Barbecue, entre outros, além de uma programação musical especial com os maiores hits do rock nacional e internacional.

Ao todo serão preparadas 2 toneladas de torresmo por dia, além de, pelo menos, 3

toneladas de outros cortes de carne suína. Será uma oportunidade imperdível de

experimentar diferentes tipos de torresmo e cortes variados de carne suína preparados com temperos especiais. Tudo isso para proporcionar ao público opções rápidas e acessíveis para todos os gostos, com valores a partir de R$14,99.

Para atender todo o público, haverá opção de acompanhamentos vegetarianos variados no formato “varal de legumes” e também pratos kids. O cuidado para oferecer opções variadas é um diferencial de todas as operações envolvidas no evento, como comenta o fundador da rede Porks, José Araújo Netto: “No Porks, oferecemos preparos desenvolvidos com receitas exclusivas e muita excelência, sem deixar de lado os preços acessíveis0=. Com essa fórmula democrática, estamos conquistando nosso espaço no mercado nacional”.

Serão mais de 06 cervejarias que serão responsáveis pela operação do chopp durante os três dias, trabalhando em volumes especiais em sua linha de produção, para atender toda a demanda de público, oferecendo diversas opções em cervejas especiais e chopp artesanal.

“Estamos preparados para atender até 5.000 pessoas por dia, com tranquilidade e segurança. Além de toda a estrutura permanente do Park Shopping Boulevard, que estará funcionando integrado ao Dia do Torresmo, teremos parceiros de renome e qualidade envolvidos em todos os aspectos da produção do evento”, explica Fabiano Souza, diretor de operações do festival.

A estrutura conta ainda com praça de alimentação e toda a estrutura de entretenimento do shopping, que estará disponível para as famílias. A operação de vendas de alimentos e bebidas no Dia do Torresmo será 100% automatizada

por uma empresa especializada em eventos de grande porte.

As diversas atrações, criações dos chefs e outros detalhes especiais são divulgados na página oficial do evento e nas redes sociais – @festivaltorresmoday.

Serviço

Festival Dia do Torresmo

Datas: 26, 27 e 28 de julho de 2024 (Sexta, Sábado e Domingo)

Local: Estacionamento do Park Shopping Boulevard (BR 116, nº 16.303, Xaxim)

Horários:

Sexta – das 17h às 22h

Sábado – das 10h às 22h

Domingo – das 10h às 20h

Entrada: Gratuita

Classificação etária: Livre

Informações: @festivaltorresmoday

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!