Telaranha Edições celebra três anos com evento especial

Na próxima segunda-feira (27), a Telaranha Edições, editora independente de Curitiba, completa três anos em atividade. Para celebrar a data especial, a Livraria Telaranha vai receber o público a partir das 18h30 para uma roda de conversa com a equipe editorial sobre experiências na cena literária independente.

Além de celebrar um novo ciclo para a Telaranha, o objetivo é também aproximar o público da editora, criando um espaço aberto para colocar perguntas e compartilhar ideias. Além dos co-fundadores Bárbara Tanaka e Guilherme Conde Moura Pereira, estarão presentes na roda de conversa o coordenador de comunicação Hiago Rizzi e a assistente editorial Juliana Sehn.

Além da ação, todos os livros da Telaranha Edições estarão com 50% de desconto durante a semana do aniversário, entre os dias 27 de janeiro e 1° de fevereiro, no site da editora ou na Livraria Telaranha.

A Telaranha Edições iniciou suas atividades no ano de 2022, pelas mãos de Bárbara e Guilherme. O primeiro livro publicado pela editora foi Instruções para morder a palavra pássaro (Telaranha, 2022), de Assionara Souza. A publicação partiu de um original deixado pela autora para Tanaka, que faleceu pouco tempo depois. O livro foi selecionado nas listas de melhores livros de 2022 da Folha de S.Paulo, do Suplemento Pernambuco e da Quatro Cinco Um.

Desde então, a editora publicou mais 21 livros, além de abrir uma livraria de rua no centro histórico de Curitiba, em abril de 2024, com o intuito de promover a bibliodiversidade ao dar espaço para outras publicações independentes e movimentar a cena cultural da cidade.

Serviço

ANIVERSÁRIO 3 ANOS TELARANHA EDIÇÕES

Roda de conversa com Bárbara Tanaka, Guilherme Conde Moura Pereira, Hiago Rizzi e Juliana Sehn

Quando: segunda-feira, 27 de janeiro

Horário: 18h30

Onde: Livraria Telaranha (Rua Ébano Pereira, 269 – Centro | Curitiba, PR)

Entrada gratuita