Produção de motos do Grupo J.Toledo/JTZ cresce 34% em 2024

O Grupo J.Toledo/JTZ Motos fechou 2024 com produção 34% maior em comparação ao ano de 2023. Um crescimento expressivo em relação ao setor de motocicletas em geral, que registrou aumento de produção de 11% no mesmo período. Atualmente, o grupo representa no Brasil as marcas de motos Suzuki, Suzuki Haojue e Zontes, além da Kymco (scooters) e Hisun (quadriciclos), oferecendo uma ampla gama de modelos que atendem a diversos perfis de consumidores.

Um dos destaques do grupo em 2024 foi o número de modelos lançados durante o ano. Ao todo, foram 11 lançamentos, sete deles da família 350 cilindradas da Zontes. “Sem contar a edição especial da Hayabusa de 25 anos, que apresentamos no Festival Interlagos, que teve todas as unidades vendidas rapidamente. Foi praticamente um lançamento por mês no ano passado. Isso colaborou para impulsionar nossa produção e vendas”, destaca o diretor Comercial, Ricardo Kato.

O bom desempenho de 2024 evidencia o trabalho estratégico e a adaptação do grupo às novas demandas do mercado, além de reforçar seu posicionamento como um dos principais players do setor no Brasil. A expectativa para 2025 é de manutenção da trajetória de crescimento, com o lançamento de novos modelos e expansão da rede de concessionárias em todo o território nacional.

“O resultado alcançado é fruto do esforço contínuo da nossa equipe e da confiança dos nossos parceiros. Estamos muito otimistas com o futuro e seguimos empenhados em oferecer produtos de alta qualidade e experiências únicas para os nossos clientes”, comenta a diretora de Marketing, Fernanda Toledo, que reforça: “Foi um ano intenso, mas muito produtivo e recompensador para todo nosso grupo. E para 2025 teremos muitas novidades. Nos aguardem”. (Foto: Grupo J.Toledo/Divulgação).