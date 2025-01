FPT Industrial está mais uma vez no pódio no Rally Dakar

A 47ª edição do rali mais desafiador do mundo, o Dakar 2025, viu outra conquista notável adicionada ao legado da marca. Os veículos Iveco – equipados com motores da FPT Industrial – garantiram nove dos dez primeiros lugares finais na classificação de caminhões. Como Parceiro Técnico Exclusivo, a marca apoiou as equipes de Rooy FPT, lideradas pelos pilotos Aleš Loprais, Vaidotas Žala e Anja Van Loon.

Loprais, da InstaTrade Loprais Team de Rooy FPT, ficou em 3º lugar com o conhecido Iveco Powerstar 2024/2025 equipado com motores Cursor 13 da FPT Industrial, projetados para fornecer potência, eficiência, confiabilidade e sustentabilidade inigualáveis nas condições mais difíceis.

Vaidotas Žala, novidade na Skuba Team de Rooy FPT, e Anja Van Loon (Fried Van de Laar Racing Team de Rooy FPT), que já tinham experimentado o Rally Dakar em 2024 com uma performance de primeira classe, tiveram performances impressionantes em várias etapas na Arábia Saudita, incluindo seis pódios para Žala e um quarto lugar para Van Loon. Esses dois pilotos terminaram o rali em quinto e oitavo, respectivamente, registrando seus melhores resultados na competição.

A edição deste ano – confirmada pelos organizadores como uma das mais desafiadoras de todos os tempos – contou com doze etapas cobrindo um total de 8.000 quilômetros de Bisha a Shubaytah, incluindo mais de 5.000 quilômetros de especiais. Em oito das doze etapas, Aleš Loprais terminou entre as três primeiras posições, vencendo cinco delas. Este resultado extraordinário foi alcançado graças a um veículo e um motor excepcionalmente de alto desempenho e confiáveis, que nunca decepcionaram a equipe durante o rali.

Ao término da etapa final, Aleš Loprais disse: “Como sempre, o Dakar apresenta inúmeros desafios para nós, pilotos – dos obstáculos encontrados duna após duna aos testes de resistência e resiliência que se desenrolam a cada etapa. A cada ano, o rali traz novas e valiosas lições e surpresas inesperadas. Para enfrentá-las, contar com um motor FPT Industrial, que mais uma vez provou ser o parceiro perfeito para condições tão extremas, é de imenso valor”.

Dakar 2025 – Classificação Final:

3º Lugar #601 InstaTrade Loprais Team de Rooy FPT:

Piloto: Aleš Loprais;

Navegador: David Kripal;

Mecânico: Darek Rodewald.

5º Lugar #605 Skuba Team de Rooy FPT:

Piloto: Vaidotas Žala;

Navegador: Paulo Fiuza;

Mecânico: Max Van Grol.

8º Lugar #613 Fried Van de Laar Racing Team de Rooy FPT:

Piloto: Anja Van Loon;

Navegador: Ben Van de Laar;

Mecânico: Jan Van de Laar.

Passando por uma duna após a outra, a rota do Dakar destacou todas as qualidades dos motores Cursor 13, projetados para fornecer os mais altos níveis de potência, eficiência, confiabilidade e sustentabilidade nas aplicações mais difíceis. Mesmo para os desafios diários, eles representam a melhor solução para caminhões de longa distância e pesados com mais de 16 toneladas de Peso Bruto do Veículo (GVW), graças ao melhor desempenho da categoria e resposta transitória com baixo consumo de combustível. A tecnologia patenteada HI-eSCR da FPT Industrial – solução sem EGR – garante baixo Custo Total de Propriedade (TCO), graças também ao DPF com regeneração passiva e aos melhores intervalos de troca de óleo da categoria de até 150.000 km. A limpeza do DPF em até 600.000 km e o consumo reduzido de óleo fornecem vantagens significativas em termos de tempo de atividade e custos reduzidos.

Cursor 13 do Iveco Powerstar (Dakar 2025) – Especificações técnicas:

Número de cilindros/válvulas: 6L/4;

Turbocompressor: Twin Scroll;

Deslocamento [litros]: 12,88;

Diâmetro x curso [mm]: 135 x 150;

Potência nominal máxima [HP]: 1.000;

Torque máximo [Nm]: 5.000;

Peso seco [kg]: 1.150.

(Fotos: FPT Industrial/Divulgação).

Motor Cursor 13 que equipou o Iveco Powerstar no Dakar 2025.