Kia Brasil decide aderir ao Salão do Automóvel 2025

A Kia Brasil decidiu aderir ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, em sua 31ª edição, agora no Distrito Anhembi, entre os dias 22 e 30 de novembro, após ter sido atendida nos quesitos de isonomia quanto ao valor da área-padrão de 500 m2, sem distinção entre empresas com e sem fábricas no Brasil, e sem limitação do número de produtos a serem expostos.

Durante a coletiva de imprensa da Abeifa, na última terça-feira (21/01), ao responder a uma indagação, o presidente da Kia Brasil, José Luiz Gandini, havia se manifestado contrário à participação no Salão caso a destinação da área-padrão fosse inferior às empresas sem produção no País, se os valores do metro quadrado de exposição fosse superior aos das empresas com produção e se o número de carros a serem expostos fosse limitado a quatro produtos.

Ainda na tarde ontem, porém, a RX Global – organizadora do Salão do Automóvel – reconsiderou os pleitos, motivo pelo qual a Kia Brasil também reviu sua posição.

“Desde 1992, a Kia marca presença no Salão do Automóvel por entender que o evento movimenta o setor automobilístico brasileiro de maneira relevante. Trata-se de um palco de alta visibilidade, em que o público procura por novas tecnologias e faz comparações entre todos os produtos, nacionais ou importados. Entendo até que os produtos de empresas sem fábricas no País chamam parcela significativa do público visitante. Por isso, o tratamento entre fabricantes com ou sem fábricas no Brasil precisa ser isonômico”, argumenta José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil. (Foto: Kia Brasil/Divulgação).