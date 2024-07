Festival de Inverno do Centro Histórico terá gastronomia e atrações culturais

O friozinho típico de julho já deu as caras e junto com ele chega também o Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba (FICH). O evento, que já está na sua 12ª edição, é uma tradição para os curitibanos e visitantes que vêm curtir o turismo de inverno. Durante dez dias – de 26 de julho a 04 de agosto – a Rede Empresarial do Centro Histórico, realizadora do Festival, organiza um evento completo que mescla gastronomia e cultura em uma perfeita combinação.

O tema deste ano é “Raízes Culturais” e isso será visto em todos os detalhes da programação. Nesta edição a grande protagonista é a Feira Gastronômica nos dias 26, 27 e 28, reunindo 16 estabelecimentos com diversas delícias típicas ou de inspirações paranaenses, lugar instagramável com neve, comercialização de produtos com selo de indicação geográfica e muito mais.

Outro grande atrativo gastronômico são as sopas servidas nos bares e restaurantes participantes ao longo de todo o Festival com preço fixo de R$ 25. Neste ano o ingrediente especial é o pinhão, ou seja, todos os preparos levam a semente típica que é um dos símbolos do Paraná.

“Mais uma vez estamos muito felizes em poder proporcionar ao público um Festival de Inverno repleto de atrações. Tivemos uma curadoria especial para oferecer uma programação que agrade toda a família, reunindo muita comida boa e apresentações culturais. Para a Rede Empresarial do Centro Histórico é um momento de celebração da cultura curitibana, e também de exaltar uma das praças mais bonitas do nosso centro histórico”, disse a presidente da Rede, Maria Bonamigo.

Organizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico, que reúne diversos estabelecimentos do Centro da cidade, o FICH tem o apoio de entidades parceiras como Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, Viaje Paraná, Fecomércio, Sesc, Senac, Sebrae, Universidade Livre do Esporte, Curitiba Free Walking e Abrasel.

Feira gastronômica une sabores e cultura

Para esta 12ª edição do FICH, a Rede Empresarial do Centro Histórico preparou uma Feira Gastronômica que vai funcionar durante três dias na Praça João Cândido, local muito conhecido dos curitibanos que frequentam o Centro Histórico aos domingos. É lá, ao lado das Ruínas, que 16 estabelecimentos irão oferecer às famílias pratos e quitutes paranaenses com preços e sabores variados.

A Feira Gastronômica será nos dias 26, 27 e 28 de julho e conta com diversos participantes:

A Caiçara,

A Ostra Bêbada,

Bar do Alemão,

Click Café Retro,

Hostel Garibaldi,

Oriente Árabe,

Palco dos 5 Sentidos,

Quintal do Monge,

Queen’s Cervejaria,

10 Pastéis,

Gioia,

Nova Onda do Matte,

Porks,

Vinopar,

Mister Braza,

Sebrae – Origens Paraná.

Na sexta (26), a feira terá início às 17h e encerra as atividades às 22h. No sábado (27), a partir das 11h os visitantes poderão curtir um almoço e uma tarde típica do inverno até às 22h, já no domingo, das 10h às 17h os estabelecimentos estarão em operação para atender as milhares de pessoas que passam pelo local.

Campeões do MasterChef cozinham dentro de famoso trem no Paraná

E para que as famílias possam curtir ainda mais a Praça, a feira do Festival de Inverno vai ter lugar instagramável com neve e aluguel de toalhas para picnic. Lembrando ainda que enquanto estiver acontecendo a feira, o palco das Ruínas e alguns espaços na Praça estarão recebendo também atrações culturais com muita música, apresentação de grupos folclóricos, artistas circenses e apresentações voltadas para as crianças. Confira abaixo a programação completa.

Sopas a R$ 25: o pinhão como estrela principal

Foto: Divulgação

Falar de inverno curitibano é falar em pinhão e sopa. E foi pensando nisso que bares e restaurantes associados montaram pratos especiais para o Festival, unindo o que de melhor tem no friozinho. “O pinhão é a cara de Curitiba, assim como a sopa, que vem esquentar o famoso inverno da cidade. Então, nada melhor que juntar essas duas coisas”, diz Maria.

Ao todo, seis estabelecimentos oferecem o prato durante todo o período do Festival. Parte do valor fixo cobrado de R$25 por sopa será destinado à Universidade Livre do Esporte, que é parceira do evento e também vai oferecer atividades culturais para a comunidade como parte da programação.

O Jokers, por exemplo, localizado na Rua São Francisco, oferecerá um delicioso creme de pinhão acompanhado de torradas, já o Oriente Árabe, tradicional restaurante bem no coração do Largo da Ordem terá uma sopa de lentilhas com pinhão, e o Quintal do Monge vai de sopa de abóbora com pinhão.

Muita cultura por todo o Centro Histórico

Diversas atrações culturais também estão confirmadas durante o Festival de Inverno. Entre elas diversos shows nos palcos das Ruínas, apresentações artísticas pela Praça e outras atividades espalhadas nas empresas associadas.

O tradicional palco das Ruínas recebe entre os dias 26 a 28 de julho músicos como Janine Mathias, Wes Ventura, Trio Quintina, entre outros, e também apresentações de grupos folclóricos, como o Grupo Ucraniano Poltava, o Italiano Anima Danti e o grupo Germânico Original Einigkeit.Ainda, no sábado pela manhã o pessoal da Rock Kids promete levar muita música boa para a criançada e para as famílias curtirem a manhã.

Já na Praça, durante a feira, intervenções circenses, flashmob e a apresentação de grupos folclóricos. Ainda, o pessoal do Curitiba Free Walking estará, nos dias 26 e 27, fazendo um tour especial gratuito, levando os participantes a um passeio a pé guiado que revela curiosidades, lendas, além da história da cidade.

O ponto de encontro será na frente da casa Romário Martins, seguindo em uma caminhada de aproximadamente 1h de duração. O projeto é mantido através de doações dos participantes ao final do passeio, em dinheiro ou PIX. Para participar é necessário fazer inscrição pelo site www.curitibafreewalking.com

Entre as atrações gratuitas também estão confirmadas no Senac, parceiro do evento, aulas shows de técnicas de preparo de café, drinks com erva mate e de preparos à base de pinhão, além de uma degustação de barreado. As inscrições para as aulas serão feitas na hora, por ordem de chegada com a equipe do Senac no local.

“O barreado é um dos pratos mais representativos da nossa culinária, e o prato é um dos mais famosos do Senac, que é nosso parceiro. Então, é um privilégio poder oferecer isso aos participantes do Festival”, celebra Bonamigo.

Veja a programação completa!

26 de julho (sexta-feira)

17h – Abertura da Feira Gastronômica na Praça João Cândido

17h – DJ Selecta Manzana

18h – Passeio a pé guiado pelo Centro Histórico com Curitiba Free Walking (ponto de encontro na Casa Romário Martins)

19h – Grupo Folclórico Árabe do Estúdio Shirin

19h30 – Grupo Folclórico Ucraniano Poltava

20h30 – Wes Ventura

27 de julho (sábado)

11h – Abertura da Feira Gastronômica

11h – Banda RocKids

11h – Passeio a pé guiado pelo Centro Histórico com Curitiba Free Walking (ponto de encontro na Casa Romário Martins)

13h às 17h30 – Brincadeiras para as crianças com a Universidade Livre do Esporte

13h30 – Trio Quintina

14h – Aula show Café do Norte Pìoneiro – Técnicas de Preparo, no Senac Café-Escola Belvedere

15h – Degustação de Barreado no Senac Café-Escola Belvedere

15h30 – Flash Mob com Dança Livre a Dois

15h30 – Grupo Folclórico Italiano Anima Dantis

16h – Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit

16h – Aula show – Preparo à base de Pinhão no Senac Café-Escola Belvedere

17h – Janine Mathias + DJ Mithay

18h – Passeio a pé guiado pelo Centro Histórico com Curitiba Free Walking (ponto de encontro na Casa Romário Martins)

18h30 – Engraxates

19h – Grupo Folclórico Polonês Junak

20h30 – Tupinamblues

28 de julho (domingo)

09h às 13h – Jogos e brincadeiras para as crianças com Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude

10h – Abertura da Feira Gastronômica

10h – Brazuca Trio

13h às 17h – Brincadeiras para as crianças com a Universidade Livre do Esporte

12h – Roberto e Carlos

14h – Grupo Folclórico Raízes de Bolívia

14h – Aula show Preparo de Drinks com Erva Mate e Cáscara de Café, no Senac Café-Escola Belvedere

14h30 – Grupo Folclórico Siciliano Isola del Sole

15h – Degustação de Barreado no Senac

15h30 – Mavambo Samba de Terreiro

Performances e interações com artistas circenses da Cia. dos Palhaços ao longo dos 3 dias de evento.

Mais informações no site: https://centrohistoricodecuritiba.com.br/

