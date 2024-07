Um dos principais nomes da música pop e alternativa brasileira da atualidade, Terno Rei vem a Curitiba para duas apresentações no sábado, 3 de agosto, no CWB Hall. O primeiro show na capital teve os ingressos rapidamente esgotados, e, após os pedidos dos fãs, uma segunda sessão foi organizada.

Ainda há alguns ingressos à venda para a sessão extra pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 80 (meia-entrada) mais taxa de conveniência. O show extra conta ainda com ingressos promocionais a R$ 85 mais taxa, com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Sobre a Terno Rei

A Terno Rei, banda paulistana formada por Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luís Cardoso, surgiu em 2010. Ganhou grande destaque nacional após o lançamento de seu prestigiado álbum ‘Violeta’, em 2019. Com uma sonoridade indie com influências oitentistas, a banda rapidamente conquistou um público massivo e jovem pelo país.

Em março de 2022, o grupo lançou ‘Gêmeos’, seu quarto álbum de estúdio, pelo selo Balaclava Records. A turnê tem rendido uma série de shows esgotados ao redor do Brasil e apresentações marcantes em festivais como Lollapalooza Brasil, Rock in Rio e em todas as edições pela América do Sul e Europa do Primavera Sound.

Sobre o CWB Hall

O CWB Hall reinaugurou em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, o CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto.

Serviço

Terno Rei no CWB Hall

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 4142. Curitiba – PR.

Ingressos para a sessão extra:

A partir de R$ 80 (meia-entrada) mais taxa no site da Bilheto.

