César Menotti & Fabiano batem recorde: 104 mil pessoas em Matinhos

A dupla César Menotti & Fabiano voltou a fazer história no Verão Maior Paraná ao se apresentar para 104 mil pessoas na noite deste sábado (25) no palco da Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no Litoral, alcançando o recorde de público da temporada. Esta foi o quarto show deles no evento anual promovido pelo Governo do Estado nos últimos anos.

Na sexta-feira (24), outras 27 mil pessoas já haviam acompanhado os irmãos no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. Neste sábado, o palco na cidade recebeu as duplas João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto, por onde passaram outras 28 mil pessoas.

A história dos Menotti se confunde com o Verão Maior. Eles estiveram presentes na primeira edição do evento, em 2020, quando fizeram um show memorável em Guaratuba, quando a programação ainda ocorria em ambientes fechados. Em 2023, os dois retornaram para inaugurar a programação do palco na praia de Matinhos naquele ano, novamente levando junto uma grande legião de fãs.

Ao comentar sobre o vínculo com o Paraná, César Menotti se disse honrado de poder acompanhar a evolução do evento ano a ano. “É sempre uma honra tocar no Litoral paranaense, no Verão Maior, e cada vez que voltamos nos impressionamos mais com a estrutura, que a gente só vê em grandes festivais do Brasil”, afirmou.

Fabiano fez questão de lembrar que possui um vínculo muito forte com o Paraná por ter nascido no Estado – ele é natural de Califórnia, no Vale do Ivaí – e que seu irmão também passou parte da infância em território paranaense.

O cantor também reforçou o aspecto familiar dos shows do Verão Maior Paraná. “A gente viu muitas famílias inteiras, desde a criança de colo até os mais idosos, todos curtindo juntos na frente do palco. Participar de uma festa assim, da família, com portões abertos para a população, em um dos maiores eventos do Brasil, nos alegra muito”, destacou Fabiano.

Durante o show, a dupla apresentou recortes do repertório de 20 mais de anos de carreira, com músicas como “Leilão”, “Convite de Casamento”, “Como um anjo” e “Ciumenta”, assim como uma série de sucessos sertanejos acompanhados em coro pelo público. Durante três músicas, incluindo “Dormi na Praça”, de Bruno e Marrote, os dois foram acompanhados pela banda da Polícia Militar do Paraná, que tem feito a abertura dos shows em Matinhos.

Público animado

Wellington José Junior, de Curitiba, desceu junto com toda a família só para assistir o show. “A gente chegou às 14h para garantir um lugar na primeira fileira e ficar mais próximos deles”, revelou. “A estrutura está muito boa e a gente já está se planejando para descer de novo na semana que vem”, completou.

Aline Carneiro, de São José dos Pinhais, aproveitou a folga na praia para acompanhar o show de César Menotti & Fabiano e se impressionou com as dimensões do palco, telões e o efetivo de segurança envolvido. “A estrutura é bem grande, com muito policiamento, o que nos deixa mais tranquilos, e com vários opções de comida e bebida no entorno”, relatou. “É o primeiro show da temporada que nós viemos e ficamos animados”, disse.

Também de São José dos Pinhais, Antônio Velasquez Junior é outro que foi até Matinhos motivado pela programação musical. “A gente já tinha vindo ano passado em outros shows e gostamos. Vale a pena a viagem e pretendemos vir em outros fins de semana também”, disse.

Ainda tem mais

Até o fim de fevereiro, a agenda de shows ainda vai reunir outros grandes nomes da música nacional. Entre eles, estão outros expoentes do sertanejo, como Luan Santana, Michel Teló e Zezé di Camargo & Luciano, mas também há espaço para atrações de outros ritmos, como o samba e o pagode do Sorriso Maroto e os clássicos do rock brasileiro da banda Titãs.

Além dos shows nacionais, músicos e bandas paranaenses também se revezam em 50 shows nos Palcos Sunset montados no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste do Estado.