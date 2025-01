Carnaval de Curitiba promete ser ainda mais excêntrico em 2025

Muitas pessoas não gostam da tradicional folia do Carnaval. Por isso, alguns eventos alternativos ganham espaços todos os anos, como uma forma de fugir da comemoração habitual e explorar novas experiências. Em Curitiba, o coturno e a roupa preta predominam durante os dias de folia.

Por aqui, um dos mais tradicionais do calendário cultural é o Zombie Walk. A reunião dos mortos-vivos existe desde 2007 e, atualmente, reúne cerca de 20 mil pessoas todos os anos. A 16ª edição da Zombie Walk Curitiba promete ser um espetáculo imperdível, com mais de nove horas de programação repleta de atrações para todas as idades.

Outro evento tradicional é o Psycho Carnival, que chega a 24ª edição. Neste ano, o line-up do festival conta com mais de 40 bandas de nove países diferentes (Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Áustria, Espanha, Rússia, Holanda e Alemanha). As grandes atrações são o grupo alemão Mad Sin (um dos maiores nomes da história do Psychobilly, que volta ao palco do festival após 13 anos) e o Messer Chups (uma das grandes referências da Surf Music mundial, que está vindo a América Latina pela primeira vez).

Para fechar o calendário de eventos alternativos em Curitiba, o Gothic Carnival reúne 12 oito bandas e cinco DJs. O evento surgiu em 2017 com o objetivo de ser uma alternativa para o público dark capital paranaense. No ano passado, a organização do evento cresceu, se aproximando de um festival – com atrações divididas em dois dias. Neste ano, o Gothic Carnival recebe as primeiras atrações internacionais: Night In Athens e Porcelain Dancer.

Zombie Walk

Foto: Alexandre Mazzo / arquivo Gazeta do Povo.

Em 2025, a caminhada oficial dos zumbis está marcada para o dia 2 de março, às 12h30, saindo da Praça Osório em direção à Praça Santos Andrade. No ano passado, mais de 30 mil pessoas participaram do evento, e a expectativa é superar esse número em 2025.

Para quem quer entrar no clima zumbi antecipadamente, oficinas de maquiagem e coreografia serão oferecidas nos sábados que antecedem o evento. As inscrições já estão abertas, com preços a partir de R$ 45. > link: Zombie Walk 2025 promete 9 horas de shows em Curitiba

Psycho Carnival

O maior evento de Psychobilly da América Latina será realizado de 27 de fevereiro a 4 de março no Jokers Pub, Cão Véio Curitiba, 92 Graus, Lado B e Janaíno Vegan, além do Teatro Universitário de Curitiba (TUC). O Psycho Carnival também contará com a participação do Instituto Todas Marias, que faz um trabalho muito sério no acolhimento e encaminhamento de vítimas de violência doméstica, principalmente, de mulheres, crianças e pessoas LGBTQIA+.

Os Catalépticos. Foto: Marcial Balbás. Messer Chups. Foto: Deke Dickerson. Inocentes. Foto: divulgação. Cigarras. Foto: divulgação.

Os pacotes de ingressos variam de R$ 400 a R$ 470, além da taxa administrativa. O pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes. Mais informações na plataforma Bilheto: Bilheto.

Gothic Carnival

Halleck. Foto: divulgação. Gotia. Foto: divulgação. Porcelain Dancer. Foto: divulgação. Feralkat. Foto: divulgação. Ego Eris. Foto: divulgação.

Em 2025, o Gothic Carnival está programado para ocorrer nos dias 1 e 2 de março, no Camaleão Cultural, localizado na Rua São Francisco, 43, no Centro de Curitiba. Os ingressos estão esgotados. Nesta edição, tocam Night In Athens, Porcelain Dancer, Ego Eris, Halleck, Gótica, Rádio Cadáver, Feralkat, A Morte do Ego, JackJack, Anny Nyx, Zilah, Wintertag e Unterwelt.