3º edição do Morretes Blues Festival acontece em dezembro

Originalmente agendado para agosto, o Morretes Blues Festival, principal evento multicultural do litoral paranaense, acaba de ter sua realização adiada para os dias 14 e 15 de dezembro deste ano. O evento continuará a ocorrer no Centro Histórico de Morretes, com entrada gratuita, mantendo a tradição e a atmosfera única que cativaram os participantes desde sua primeira edição.

Promovido pela Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a rede Porks – Porco & Chope e com o Bar Crossroads, o evento, que une música e gastronomia em espaços ao ar livre, promete movimentar a economia da região levando milhares de pessoas para o centro histórico da paradisíaca cidade de Morretes.

O 3º Morretes Blues Festival, que tem apoio institucional da Prefeitura de Morretes, contará com apresentações de grandes nomes do gênero no Paraná, além de trazer atrações musicais nacionais. Durante os dois dias do evento, o público poderá acompanhar diversos shows que prometem conectar o cenário paradisíaco com o gênero do blues em um fim de semana repleto de experiências únicas. O evento vai oferecer, também, gastronomia diversa e atividades para toda a família, tudo para que moradores da região e turistas tenham uma experiência única.

“Após duas edições de sucesso absoluto, o Morretes Blues Festival está consolidado como o principal evento multicultural do litoral paranaense, fazendo parte da programação oficial de eventos da cidade. Além da contribuição cultural e artística, o festival se transformou em um importante potencializador econômico para os comerciantes da região. É com muita empolgação que anunciamos sua terceira edição, que terá todos os detalhes revelados nas próximas semanas”, comenta Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento e um dos idealizadores do festival.

Música e muito mais

Além do melhor do blues nacional e regional, o evento contará com diversas de opções de chopes artesanais, drinks especiais e comidinhas saborosas. Serão diversas operações gastronômicas temporárias, que irão se unir aos bares e restaurantes tradicionais da cidade para oferecer diversos preparos irresistíveis. “A gastronomia com certeza é um dos destaques do Morretes Blues Festival, queremos que os visitantes possam aproveitar todo o sabor da culinária local em conjunto com a experiência musical”, completa Patrik Cornelsen.

A terceira edição do Morretes Blues Festival será realizada nos dias 14 e 15 de agosto, sábado e domingo, em palcos e espaços espalhados pelo centro histórico da cidade de Morretes (PR). A programação completa será divulgada oficialmente nas próximas semanas. Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram (@morretesbluesfestival).

