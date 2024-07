O MasterChef Brasil, reality culinário que há 10 anos revela talentos brasileiros, produzido pela Endemol Shine Brasil, chega pela primeira vez a Curitiba com um evento gastronômico inédito. O Expresso MasterChef Brasil, que tem o chef Henrique Fogaça como embaixador, oferece aos passageiros uma experiência singular: uma experiência gastronômica a bordo dos vagões da Serra Verde Express, premiado trem turístico da região Sul do Brasil.

A noite temática começa com os passageiros sendo recepcionados na Estação Ferroviária, que estará totalmente decorada para a ocasião. Depois, eles embarcam nos vagões de luxo para um jantar exclusivo. Este passeio gastronômico, que celebra a culinária paranaense, ocorrerá durante o mês de agosto e começo de setembro, do dia 20 de agosto ao dia 1º de setembro, e cada noite terá apenas 100 lugares, no valor de R$ 389,00 por pessoa. O evento começa com uma viagem guiada de 30 minutos, seguido do jantar com duração de três horas.

Nos dias 20, 21, 22 e 23 de agosto, a chef Bárbara Frazão, campeã do MasterChef Profissionais edição de 2023, comandará o cardápio. O menu de entrada inclui salada morna de beterraba com queijo de cabra ou um homus de feijão manteiguinha com pinhão, servido com mini brotos e baby leafs. As opções para o prato principal são: vieira com creme citron, farofa de pancetta e azeite de manjericão; ou cupim braseado com redução do próprio molho com gratin de batata e legumes tostados. O cardápio também oferece duas opções vegetarianas: ovo mole com creme citron, farofa sem bacon e azeite de manjericão de entrada; e um mix de cogumelos braseados com redução do próprio molho, gratin de batata e legumes tostados para o prato principal. De sobremesa, será servido um tradicional bolo de fubá com inglese de canela, pipoca caramelada e sorvete de café.

Já nos dias 24, 25, 27 e 28 de agosto, o chef Vitor Bourguignon, campeão do MasterChef A Revanche, assina as criações da noite. A entrada do jantar será um cannoli de carne de onça temperada à moda paranaense e finalizado com mostarda l’ancienne e ciboulette. Há também uma opção vegetariana: cannoli caprese recheado com stracciatella, pesto genovês e tomate concassé. As opções de pratos principais são: pierogi recheado de batatas assadas servido com molho cremoso de queijos de Witmarsun e finalizado com trufa; e barreado acompanhado por mousseline de banana-da-terra e finalizada com gremolata fresca. Já a opção vegetariana é o barreado de jaca, com mousseline de banana-da-terra e gremolata de ervas frescas. Para adoçar, a sobremesa servida é um creme brûlée de laranja pêra, com toque suave cítrico de raspas da própria fruta.

Por fim, o participante da terceira temporada da edição profissionais do programa, o chef André Pionteke, é responsável pelos últimos jantares nos dias 29, 30, 31 de agosto e 1.° de setembro. O paranaense criou uma guioza de entrevero de pinhão, com molho cítrico de erva-mate tostada, acompanhado por um shot de cachaça de Morretes para abrir o jantar. Já as sugestões de pratos principais são: pão no bafo com costelinha defumada e bernaise de erva-mate verde; e peixe branco no vapor com cereais ao curry, leite de coco e capim-limão, servido com palmito pupunha fresco. A entrada e prato principal vegetarianos são, respectivamente, pão no bafo com croquete de cogumelos e bernaise de erva-mate verde; e beterrabas orgânicas glaceadas com cereais ao curry, leite de coco e capim limão, servidas com palmito pupunha fresco. O jantar é finalizado com uma pavlova, um merengue crocante servido com creme de ricota e limão-siciliano, acompanhado de goiabada com cachaça e capim-limão.

>>> Mais informações e venda de convites pelo site do projeto!

Gastronomia paranaense é a estrela das noites

“A experiência gastronômica na Expresso MasterChef é algo especial para quem ama a culinária. Passear de trem enquanto chefs renomados preparam pratos é uma delícia em todos os sentidos. Para o público do MasterChef Brasil, é uma chance de estar perto dos mestres da cozinha, aprender e provar novas receitas. Para a Endemol Shine Brasil, esta vivência mostra nosso compromisso em criar momentos únicos e de qualidade”, diz a head de licenciamento da Endemol Shine Brasil, Fernanda Abreu.

“Firmar essa parceria estratégica com uma marca líder em entretenimento, como é o caso da Endemol Shine Brasil, é excepcional! Promover um evento dessa magnitude exclusivamente no Paraná é muito importante, e estamos focados em proporcionar um momento ímpar. Nosso objetivo é encantar, e acreditamos que essa experiência é mais uma forma de nos conectarmos com um público cada vez mais atento e exigente. A parceria entre a AirPromo, a Endemol Shine Brasil e a Serra Verde Express torna tudo mágico e especial”, enfatiza o diretor da AirPromo Full Experience, Rafael Maia.

Haverá decoração no saguão, bar interno e externo, lounges, além de uma plataforma de embarque decorada especialmente para o evento. Durante a noite, será servido um menu autoral, oferecendo aos passageiros a oportunidade de interagir diretamente com os MasterChefs convidados, em uma experiência gastronômica imersiva.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de trazer para Curitiba este evento com a marca MasterChef Brasil. Esta será uma oportunidade única para os participantes mergulharem no universo do reality show de um jeito diferente, com toda a atmosfera ferroviária dos nossos vagões”, afirma o diretor-geral da Serra Verde Express, Adonai Arruda Filho.

“Esta será uma experiência inédita com 12 noites inesquecíveis. Recebi o convite para participar do MasterChef Brasil em 2014, e foi uma oportunidade incrível para democratizar a alta gastronomia e ajudar a descobrir novos talentos. Estou feliz com esse novo produto da marca, que se aproxima cada vez mais do público, e tenho certeza que essa iniciativa no Paraná será um sucesso”, finaliza o chef Henrique Fogaça.

O Expresso MasterChef Brasil conta com a apresentação da Viaje PR, patrocínio da Universidade Positivo e Dr. Peanuts, com apoio da Bodebrown, Kaffe-Kantate, Sebrae e Hard Rock Cafe Curitiba. A realização do evento é da AirPromo e da Serra Verde Express.

