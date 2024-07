Última semana! Vote nos melhores do Prêmio Bom Gourmet 2024

Esta é a última semana para votar nos finalistas das 36 categorias do Prêmio Bom Gourmet 2024. Você tem até 21 de julho para registrar seu voto em seus estabelecimentos favoritos. A maior celebração da gastronomia do Sul do País vai revelar os campeões em cerimônia na Ópera de Arame na noite de 26 de agosto.

E você pode estar lá. Quer saber como?

É a oportunidade perfeita para fazer com que aquele local que você mais gosta de frequentar alcance o topo do pódio e, de quebra, ter a possibilidade de ir à festa de premiação com mais quatro amigos. É a primeira vez que o público terá a chance de assistir de camarote a maior premiação gastronômica do Sul do Brasil.

>>> Clique aqui e conheça os finalistas!

Para concorrer a entradas para a festa de premiação, basta votar nas categorias. São 36 chances de ganhar. A mecânica continua a mesma da fase de indicação: cada CPF vota uma vez em cada categoria. E se você já participou da indicação, é só entrar no site do Prêmio Bom Gourmet e votar!

São 180 opções para você escolher o seu vencedor! Então, prepare seu paladar e faça sua voz ser ouvida na maior premiação gastronômica do Sul do Brasil! Os vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2024 serão revelados no dia 26 de agosto

Rango Barateza

Neste ano o Prêmio Bom Gourmet 2024 tem uma novidade: a categoria Melhor PF, by Rango Barateza. O RB é uma coluna da Tribuna do Paraná, assinada pela editora Eloá Cruz, que apresenta histórias de proprietários de restaurantes, bares e lanchonetes, e opções de pratos “honestos”, bem feitos e com preços inferiores a R$ 30. A coluna é um sucesso, tanto que passou a fazer parte do prêmio.

Os cinco finalistas da categoria “melhor prato feito” e suas histórias estão listados logo abaixo: