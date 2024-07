Acontece neste sábado (27), em Curitiba, um evento em alusão aos 80 anos da AABB (Associação Atlético Banco do Brasil), um dos mais tradicionais clubes recreativos de Curitiba. Sócios e não sócios poderão aproveitar uma festa regada com os melhores queijos e vinhos, além de uma banda animando a noite de todos os participantes.

O convite para não sócios custa R$ 210 e para sócios R$ 170. O evento começa as 20h com open food e open wine e vinhos DV Catena, espumantes Chandon, queijos, frios, antepastos e massa, tudo à vontade. O show fica por conta da banda Interprise.

Os ingressos serão vendidos na sede do clube, que fica na Av. Victor Ferreira do Amaral, 771, bairro Tarumã, em Curitiba. Não serão vendidos convites no dia do evento. Mais informações pelo telefone 41 9 9138-7472.

