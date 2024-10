Motorista de carreta envolvida em acidente na BR-376 aponta sequência de falhas mecânicas

O condutor da carreta que tombou em cima de uma van que transportava integrantes de um time de remo na noite de domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná, prestou depoimento na tarde desta terça-feira (22).

O delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Edgar Santana, responsável pelo caso, informou que o condutor foi interrogado por videoconferência.

O investigado disse para o delegado que saiu de Santos (SP), no sábado (19), com destino a Argentina. No Paraná, o veículo teria apresentado problemas mecânicos. Ele, então, teria parado na rodovia e sido guinchado pela concessionária até um posto de combustível, em Campina Grande do Sul.

Motorista disse que não conseguia engatar as marchas do caminhão

Conforme relatou para a polícia, o condutor da carreta afirmou que no domingo (20) o veículo foi consertado e ele seguiu viagem. Porém, o caminhão apresentou problemas novamente e foi consertado pelo mesmo mecânico e novamente continuou com a viagem.

“Já nas proximidades da Serra, o veículo teria apresentado o mesmo problema. O investigado tentava engatar as marchas e algumas não se encaixavam. A partir daí ocorreu a perda do controle do veículo, com excesso de velocidade e, na sequência, o impacto na traseira da van”, contou o delegado em entrevista coletiva para imprensa.

Conforme informações do delegado após o depoimento, o excesso de velocidade teria sido decorrência das falhas apresentadas. “O investigado chorou em alguns momentos do interrogatório e demonstrou tristeza sobre o que ocorreu”, comentou Santana.

Era a primeira viagem do motorista da carreta envolvido em acidente com time de remo

A carreta não pertence ao motorista. Por isso, o proprietário do caminhão também foi ouvido na tarde desta terça-feira (22). Para a PCPR, o proprietário disse que foi informado dos problemas mecânicos pelo condutor e tentou resolver.

Essa foi a primeira viagem do motorista investigado com o caminhão que transportava uma carga de peças para veículos.

Mecânico que mexeu em carreta poderá ser chamado para depor

Conforme o delegado Edgar Santana, a PCPR está identificando e qualificando o mecânico que teria feito os consertos e ele deverá ser intimado para prestar esclarecimentos. A polícia também espera o laudo da criminalística pericial do veículo para constatar se houve mesmo a falha mecânica.

Segundo o delegado a investigação está em fase inicial e ainda deve ocorrer uma série de oitivas e diligências. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O acidente envolvendo a van com adolescentes da equipe de remo de Pelotas (RS) registrou nove mortos.