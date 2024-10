Ciclone extratropical deve atingir o Paraná trazendo tempestades, ventos fortes e frio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ciclone extratropical vai trazer uma frente fria ao Paraná a partir da quinta-feira (24) resultando em queda de temperatura e fortes ventos, que podem causar problemas na Região Metropolitana de Curitiba. No Rio Grande do Sul, o fenômeno pode causar ventania de 100 km/h.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o ciclone vai se formar no Uruguai e vai sair para o oceano, mas dará origem à uma frente fria.

“Na quinta e manhã de sexta-feira (25) provoca tempestades e ventos fortes, caindo a temperatura. É preocupante com ventos de 60 a 70 km/h causando estragos. Atinge mais a região da metade sul, inclusive na Grande Curitiba”, disse Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Frio no fim de semana

Quanto à queda de temperatura, a previsão aponta para um fim de semana frio em Curitiba, com a mínima de 15°C no sábado (26). “Estamos essa semana com temperaturas mais amenas na região de Curitiba, mas não vai ser muito diferente ao que já estamos tendo”, completou Paulo.

O que é o ciclone extratropical

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica formados pelo contraste de temperaturas de diferentes massas de ar (quente e fria).

Calorão na terça

Nesta terça-feira (21), Curitiba deve ter o dia mais quente da semana. A previsão é de temperatura batendo 27°C.