Bicicleta furtada? PM faz operação e recupera 47 bikes em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Teve a bicicleta furtada nos últimos dias? Ela pode estar em segurança agora no 7° Distrito Policial (DP), no bairro Hauer, em Curitiba. Na segunda-feira (21), a Polícia Militar (PM) recuperou 47 bikes e prendeu uma pessoa em flagrante.

A recuperação das bicicletas aconteceu após uma denúncia. Agentes do 20º Batalhão estiveram no bairro Boqueirão e encontraram os produtos de furtos ou roubos em um imóvel. A pessoa que reside no local possui passagens pela polícia.

+ Leia mais Polícia investiga se caminhão que esmagou van com atletas na BR-376 estava sem freio

As bicicletas estão disponíveis para os possíveis donos no 7° Distrito Policial (DP), localizado na Rua Professor João Soares Barcelos, 725, no bairro Hauer.