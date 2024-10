Picape Hunter estreia com bônus de lançamento por R$ 239.900

A picape Hunter (turbodiesel, 4×4 com câmbio ZF automático de oito marchas), da JAC, estreia com preço especial de R$ 239.900 para os primeiros mil compradores, um bônus de lançamento de R$ 20 mil de desconto em relação ao preço de lista, de R$ 259.900. Com essas condições, a Hunter é lançada no topo do custo-benefício das picapes médias.

A picape Hunter não deixa a desejar nas quatro esferas: dimensões, design, equipamentos e desempenho. Com dimensões imponentes, a Hunter se destaca por ter o maior conjunto de medidas da categoria, com altura de 1,92 metro, comprimento de 5,33 m, largura de 1,96 m e entre-eixos de 3,11 m. Já sua capacidade de carga, de 1.400 kg, supera tanto a de suas rivais que ela pula uma categoria, disputando com as picapes grandes.

A personalidade robusta da Hunter aparece ao primeiro olhar. Os faróis, divididos em três conjuntos, são integralmente de LEDs. A moldura da ampla grade e o capô elevado transmitem presença e força. As laterais, por sua vez, se destacam pelos emblemas, retrovisores e puxadores cromados, que combinam com as rodas aro 18 diamantadas. Para concluir, a traseira exibe lanternas em formato de filete de LEDs. Até o design da picape é completo.

Acessórios como estribos, rack e santantônio são de série. A lista de itens de fábrica é tão encorpada quanto a própria picape: teto solar, painel de LCD colorido de 7 polegadas, central multimídia de 13 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay), poltronas dianteiras com ajustes elétricos, direção elétrica com modos personalizáveis (Normal, Conforto e Esportivo), sistema de som com oito alto-falantes, freio eletrônico com Auto Hold, iluminação ambiente de LEDs, ar-condicionado digital, retrovisores rebatíveis eletricamente e seis airbags, além de acabamento de couro marrom no painel e nos bancos.

A motorização 2.0 turbodiesel entrega 191 cv de potência e 46,9 kgfm de torque a apenas 1.500 rpm. O câmbio automático de oito marchas da ZF é conhecido pela durabilidade e alta confiança. A tração 4×4 da Hunter é uma garantia de que ela está pronta para o trabalho e aventura. A transmissão tem opções 4×2 (traseira), 4×4 High (integral) e 4×4 Low (reduzida). Somado a isso, são quatro modos de performance: Normal, Esporte, Econômico e Lama. Tudo isso por um valor do qual a concorrência não chega perto. Após campanha de lançamento, a JAC posiciona a Hunter por R$ 259.900 e promete condições especiais de venda direta ao produtor rural.

A JAC leva a Hunter até você

Para conhecer a sua Hunter pessoalmente, a JAC oferece a “Hunter Experience”, um novo sistema de vendas em que a montadora leva a picape até o endereço do cliente, evitando a necessidade do seu deslocamento até uma concessionária. A inovação funciona como um test drive delivery, possibilitando que o interessado teste o veículo em sua garagem e trechos do seu dia a dia. Agende a sua experiência! Em breve, ela estará disponível em mais de cem cidades, uma abrangência que cobre todas as regiões do Brasil. Um ponto de destaque é que essas cem cidades já são atendidas por oficinas autorizadas e treinadas para assistência, manutenção, garantia e planos de revisão!

Saiba mais sobre a picape, sobre as cidades que oferecem a Hunter Experience e agende a sua no site da JAC Motors no link: https://picape.jacmotors.com.br/hunter-hd/. (Fotos: JAC/Divulgação).