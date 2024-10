Parques do Paraná estão entre os melhores do Brasil, diz ranking de site internacional

A plataforma TripAdvisor, uma das mais populares do setor do turismo e viagens, mostra que, na avaliação de turistas o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha estão entre os dez melhores do Brasil. O ranking leva em consideração as avaliações dos destinos e atrativos feitas pelos próprios viajantes.

A posição no ranking pode variar para mais ou para menos, porque as avaliações feitas pelos usuários do site são dinâmicas, em tempo real. Na tarde de terça-feira (22), o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, ocupava a primeira colocação entre os dez mais bem avaliados do País, e o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, aparecia em sexto na lista.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, ressalta que esses dois parques são exemplos de como devem ser os espaços destinados a receber turistas. “Para configurar entre os melhores em uma plataforma de viagem, não adianta o local apenas ser bonito. Também precisa de estrutura, de um bom atendimento e atender a diversos outros fatores. Esses atrativos devem servir de inspiração para outros espalhados por todo o Estado”, disse Nunes. “É importante estar em plataformas que conversam diretamente com o público final, ou seja, os turistas, porque essas avaliações servem de base para que outros viajantes definam seus roteiros, incluindo o Paraná nos planos de viagem”, completou.

Parque Nacional do Iguaçu

Parque Nacional do Iguaçu. Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Idealizado no final do século 19, o Parque Nacional do Iguaçu é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, por seus muitos ecossistemas naturais. Além do turismo, o local é um importante espaço para realização de pesquisas científicas e para o desenvolvimento de atividades educacionais, trabalhando conceitos da sustentabilidade, preservação e contato com a natureza.

O parque abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e um dos principais atrativos turísticos mundiais. Famosa por seu conjunto de 275 quedas de água, as Cataratas foram eleitas recentemente como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul, também pela TripAdvisor.

“Ver a importância e relevância que o Parque Nacional do Iguaçu vem ganhando ao longo dos anos nos enche de entusiasmo. Nesse mesmo ano as Cataratas do Iguaçu ganharam o Travellers’ Choice, tornando-se eleita a principal atração do Brasil e da América do Sul pelo TripAdvisor, além disso as Cataratas também ocupam o 21.º lugar no ranking mundial de atrações pela plataforma. Com certeza é um marco muito significativo e nos mostra que estamos no caminho certo”. afirma Mario Macedo, CEO da Urbia Cataratas, concessionária do parque.

Parque Estadual de Vila Velha

Parque Estadual de Vila Velha. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Primeiro Parque Estadual criado no Paraná, em 1953, foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico estadual e hoje é uma concessão do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT) e da empresa Soul Vila Velha. O local é famoso por suas formações rochosas milenares – os arenitos, furnas, cavernas verticais e lagos. O conjunto de belezas naturais, aliado a atividades turísticas de aventura e natureza, configuram o atrativo como um dos cartões-postais mais simbólicos do Paraná.

Leandro Ribas, gestor do parque, reforça a importância de configurar na lista dos 10 melhores do Brasil. “É um reconhecimento muito significativo para nós. O Parque Estadual de Vila Velha é um verdadeiro patrimônio natural, e ver que os visitantes valorizam nossa dedicação em oferecer experiências únicas, seja pela beleza dos arenitos, Furnas ou Lagoa Dourada, nos motiva ainda mais. Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso em garantir que cada pessoa que venha ao parque tenha uma conexão especial com a natureza, vivenciando um lugar seguro, bem cuidado e repleto de atividades para todos os perfis de aventureiros”, disse.

TripAdvisor

O site TripAdvisor reúne avaliações, rankings e indicações feitas por turistas, se configurando como um grande portal de troca de experiências e importante mecanismo influenciador, sendo uma ferramenta quase indispensável para viajantes na hora de planejar um roteiro.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão ligado à Secretaria do Turismo, que faz a promoção comercial do turismo do Estado, aponta a influência que a plataforma tem para o setor turístico estadual.

“Quando falamos do mercado, muitos turistas tem essa ferramenta como forma de consulta e definição de suas próximas viagens. Ter plataformas como esta é fundamental para mostrar a organização, representatividade e opções qualificadas que existem no Paraná. Neste caso, temos destacadas no portal duas opções dentro dos dez melhores parques do Brasil”, disse.