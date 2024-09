Novo shopping em bairro nobre de Curitiba confirma nome de lojas

Na reta final de construção, um dos mais novos shoppings de Curitiba está com a maioria de suas lojas locadas. O Quadrata Cabral Mall anunciou recentemente que existem poucas lojas disponíveis (mais de 80% de ocupação das 40 lojas). Inclusive, algumas marcas já confirmaram que estarão no novo centro comercial, além da rede de supermercados Festval.

Já estão garantidas no novo shopping marcas como Kopenhagen (chocolates), Zeiss (ótica), Milk Creamery (sorvetes e sobremesas), Casa do Produtor (Pet Shop), Guappo (barbearia), Creamy (limpesa de pele), Otello (moda masculina), Morifarma (farmácia), Panini (colecionáveis), Fitlet (moda fitness), Casa Sade (cosméticos e perfumaria), MyConfort (sapatos), Giantonni (calçados), Lavoutique (lavanderia), Fitland (produtos naturais) e Pijama in Box (pijamas),

+ Leia mais: Sorvetes “diferentões” viram franquia de sucesso com neto de sorveteiro

O local terá espaço para 200 vagas de estacionamento e se destaca por ter um grande fluxo de pessoas na região e a boa visibilidade das lojas, num estilo de empreendimento ainda novo na cidade. Segundo os idealizadores do shopping, quase 15 mil pessoas passam nas vias que circundam o estabelecimento diariamente. A expectativa é de que pelo menos 3 mil pessoas circulem pelo Quadrata diariamente.

Para mais informações, (41) 98802-1212. O novo shopping foi concebido no conceito strip mall, que são lojas alinhadas com estacionamentos em frente. É classificado como um “shopping de vizinhança”. O Quadrata foi construído no terreno da antiga concessionária Copava.

Quadrata por outro ângulo, com a futura loja do supermercado Festval ao fundo. Foto: Atila Alberti / Tribuna PR

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?