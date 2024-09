Sorvetes “diferentões” viram franquia de sucesso com neto de sorveteiro

Um dos nomes por trás da expansão de novos empreendimentos gastronômicos na Rua Prudente de Moraes, no Centro de Curitiba, é Matheus Krauze, de apenas 27 anos. Atualmente ele é responsável por três empreitadas gastronômicas: Local Pães & Cafés, Bar Jatai e a SOFT Ice Cream. A última delas é mais do que um simples negócio, ela traz as raízes e um sobrenome que é sinônimo de sorvete para os curitibanos.

“Nasci e fui criado dentro de uma família de sorveteiros, então cresci mergulhado no mundo empresarial da gastronomia, e aprendi tudo muito naturalmente”, comenta o empresário, que faz parte de uma longa árvore genealógica que vem levando o ramo alimentício. Seu avô materno é Nelson Cotovicz, criador da tradicional rede de sorvetes Dvicz, fundada em 1985.

A rede foi crescendo e se consolidando no mercado da sorveteria tradicional, utilizando o sistema de buffet, porém com produtos de alta qualidade. Em uma viagem à Itália, onde visitou a feira mundial do gelato e conheceu o modelo de produção que trabalhava com ingredientes frescos e de qualidade. Em 1997 nascia a primeira loja de sorvetes artesanais do país.

+ Veja mais: Novo iPhone 16 é sonho de consumo? Veja alternativas para pagar mais barato

Matheus começou a traçar seu próprio caminho na gastronomia dentro da sorveteria do avô. “Aos 13 anos, comecei a ajudar minha mãe no quiosque da Dvicz, onde atuava no caixa e fazia atendimento ao cliente. Com o tempo, assumi responsabilidades financeiras e administrativas”, comenta.

Anos mais tarde, aos 17 anos, durante uma temporada em San Francisco, nos Estados Unidos, trabalhou como atendente delivery em uma pizzaria, onde se tornou gerente. Foi durante a temporada fora que surgiu o interesse pelos cafés. “Voltei decidido a empreender nesse setor. Cheguei a apresentar um projeto para a diretoria da PUC-PR, onde estudava Engenharia de Alimentos, para montar uma operação de café ‘to-go’, que era inovadora e exclusiva para a época. Mas por ser muito jovem e sem experiência, o projeto não avançou”, explica

Retornou, então, à empresa da família, onde passou mais um ano gerenciando a operação, a administração e as finanças da gelateria. “Aprendi muito da parte administrativa nessa fase, além de ter feito várias conexões com empresários do setor”, recorda Matheus. Conexões estas que o levaram ao convite para integrar a sociedade da Suave Coffee Gear, empresa curitibana que fabrica acessórios para cafeterias e para os principais campeonatos de barismo do mundo.

A virada

Matheus Krauze. Foto: Divulgação

O empresário iniciou uma imersão no mundo das startups com a abertura da Negociado, empresa que terceirizava o setor de compras de bares e restaurantes, e da Melhor Local, de representação comercial para pequenos produtores de alimentos do Paraná, como erva mate, geleias e sucos de frutas da mata atlântica.

+ Veja mais: Príncipe nascido em Curitiba chefia dinastia árabe mais antiga do mundo

Mas foi uma viagem à Hong Kong, em 2019, a virada de chave definitiva na vida e nos negócios de Matheus, que voltou decidido a seguir a “veia sorveteira” da família. “Nesta viagem descobri sabores como matchá, gergelim e batata doce, que são praticamente desconhecidos no Brasil. E aí pensei: por que não explorar outras possibilidades no Brasil? Por que nos contentarmos com o convencional quando podemos fazer sorvete de praticamente qualquer coisa?”, comenta o empresário.

Fundou, em 2020, a SOFT Ice Cream em Curitiba (que este mês completa 4 anos). “Com a SOFT, decidi não apenas reproduzir os clássicos, mas reinventá-los e introduzir sabores completamente novos e autênticos, utilizando ingredientes naturais e processos artesanais. Cada sorvete é cuidadosamente preparado para garantir um padrão de qualidade que desafie as expectativas, oferecendo ao mesmo tempo uma experiência diferenciada e memorável para cada cliente”, explica.

Hoje, com 6 lojas em atividade, e com um ousado plano de expansão, que conta com a implantação de franquias em diversas regiões do Brasil, a marca pretende levar sua visão e execução de sorvete artesanal de excelência para o Brasil todo.

O modelo de negócio enxuto, com autoatendimento, que possibilita atender mais de 600 clientes por loja em um dia, é outro diferencial. “Até o final de 2024, planejamos estar com mais 10 lojas abertas e outras 20 unidades em implantação, e aumentar o faturamento em 110%”, revela Matheus.

Ao mesmo tempo que tocava a sorveteria, em 2021 tornou-se sócio administrador da Local Pães & Cafés, uma padaria artesanal de pães de fermentação natural. “Na Local pude trazer à tona minha paixão pela área dos cafés”, comenta.

Em 2023, com o objetivo de potencializar e alavancar o processo de expansão de negócios com foco em culinária de rua, a marca Soft se uniu a outra rede de franquias de Curitiba, o Janela Bar, formando o Grupo Rua.

Casos de alergias e doenças respiratórias podem aumentar na primavera

“Essa parceria permitiu criar uma grande sinergia, com uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando juntas para a expansão, operação e marketing das duas marcas”, comenta Matheus, que atua dentro do Grupo como CEO da SOFT, liderando todos os projetos relacionados a marca.

A última empreitada do empresário foi a fundação, ainda em 2024, do Bar Jataí, ‘boteco’ que celebra a autenticidade da cultura boêmia brasileira em cada detalhe. “Em pouco tempo de atividade, o Jataí já se transformou em uma das referências da região central de Curitiba. Ver um projeto que coloquei tanta dedicação prosperando é muito gratificante”, diz Matheus, que também é conselheiro de outras iniciativas na capital.

“Quero fazer parte desse movimento que coloca nossa cidade no mapa global da gastronomia, contribuindo para o desenvolvimento do setor turístico local”, completa.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?