Curitiba realiza primeira distribuição de mudas de árvores do ano; veja onde pegar

Entre quarta-feira (26) e sexta-feira (28), a Prefeitura de Curitiba realizará a primeira distribuição gratuita de mudas de árvores do ano. A ação ocorrerá nas dez Administrações Regionais da cidade. Na Regional Matriz, a entrega será feita no dia 6 de março.

Entre as mudas disponíveis estarão as de árvores nativas e frutíferas, como cassia fastuosa, cedro-rosa, ipê-amarelo-miúdo, ipê-roxo, goiaba-serrana, jabuticaba e pitanga.

A ação gratuita faz parte de um programa da prefeitura que prevê que até 2028 meio milhão de árvores sejam plantadas na cidade.

Distribuição de mudas ocorrerá mensalmente nas regionais de Curitiba

O plantio das mudas deve ser feito de maneira responsável, e quem planeja realizá-lo em via pública, também precisa obter autorização.

“Todos os meses nas administrações regionais teremos distribuições de 10 mil árvores para os moradores plantarem. Alertamos somente para alguns cuidados, como não plantar muito próximo do muro, nem da casa”, alertou o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

É importante lembrar que para o plantio ser feito em ruas, parques, praças ou qualquer unidade de conservação ou área pública é preciso consultar previamente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Onde buscar a muda de árvore nesta semana

Quarta-feira (26/2)

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700, a partir das 9h

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430, a partir das 9h

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213, a partir das 9h30

Quinta-feira (27/2)

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, a partir das 9h

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno, a partir das 9h

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700, a partir das 9h

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2033, a partir das 9h

Sexta-feira (28/2)

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600, a partir das 9h

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, a partir das 9h

Quinta-feira (6/3)

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101, a partir das 9h