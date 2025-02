Ônibus em Curitiba retomam operação máxima nesta segunda

Com o início do ano letivo, o transporte coletivo de Curitiba retoma sua operação completa nesta segunda-feira (24). A frota de 1.164 ônibus volta às ruas, incluindo as linhas que atendem às universidades, marcando o fim do período de férias escolares.

A linha 815-Reforço Tuiuti, que conecta o terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti no campus Mossunguê, retorna com dois ônibus e intervalos de 11 minutos. Já a linha 816-C.Siqueira/Sta Felicidade, que também atende à faculdade, opera com quatro veículos a cada 10 minutos.

+ Leia mais Ex-deputado estadual Luiz Accorsi morre aos 75 anos de idade

Estudantes da Universidade Positivo serão beneficiados com o reforço da linha 829, que aumenta de dois para cinco carros, reduzindo o intervalo entre ônibus de 10 para 4 minutos. A linha 614-Fazendinha/PUC, que complementa a 050-Interbairros V até a PUC, volta a circular com quatro veículos a cada 20 minutos.

Durante as férias, o fluxo de passageiros variou de 476 mil por dia na primeira semana de janeiro para 570 mil na última semana. A Urbs, empresa que gerencia o transporte público na capital paranaense, prevê que o número de usuários ultrapasse 600 mil por dia útil em março.