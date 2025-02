Ex-deputado estadual Luiz Accorsi morre aos 75 anos de idade

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), decretou luto oficial de três dias em razão da morte do ex-deputado estadual Luiz Accorsi, falecido na madrugada desta (24) em Porto Rico, no noroeste do estado, aos 75 anos. Accorsi elegeu-se deputado na Casa em 1994, com 23.874 votos. Foi reconduzido em 1998, com 30.043 votos; em 2002, com 48.917; em 2006, com 71.920; e em 2010, com 61.820 votos.

No Poder Legislativo, foi autor de mais de 150 projetos de lei, entre eles o que institui o fundo de apoio à geração de emprego e renda no Estado; o que dispõe sobre a implementação de medidas necessárias à prevenção e ao tratamento de câncer de mama e ginecológico; o que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às empresas privadas que contratarem pessoas portadoras de deficiência física; o que proíbe a venda de cigarros a menores de 18 anos nos estabelecimentos comerciais do Estado; e o que dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de programas de informação e prevenção da Aids para alunos de 1º e 2º graus nos estabelecimentos de ensino estaduais.

Além disso, presidiu a Comissão de Saúde Pública da Casa e a CPI dos Medicamentos, instalada em 2001. Ele trabalhava na Casa Civil como coordenador regional da Casa Civil na Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar).

Perfil

Luiz Roberto Accorsi Motta nasceu em Ariranha (SP). Formou-se em Medicina em 1975 pela Universidade Federal do Paraná, especializando-se em Pediatria e Neonatologia. Foi membro da Associação Médica do Paraná e da Sociedade Brasileira de Pediatria.

De 1977 a 1984 clinicou em Loanda, no interior do Paraná. Depois veio para Curitiba e radicou-se em Santa Felicidade, onde desenvolveu um trabalho voltado ao atendimento de crianças e idosos.

Em 1991 conquistou seu mandato na Câmara Municipal de Curitiba, onde presidiu a Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia e a Comissão Especial de Saúde.