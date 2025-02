Sorveteria famosa de Curitiba cria shake alcóolico para o carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval de Curitiba vai ganhar um aliado ao calor este ano com o lançamento do “Shake Your Head”, uma criação da SOFT Ice Cream. A rede apresenta aos foliões uma bebida que promete ser o hit da temporada.

Imagine um shake gelado de frutas vermelhas – elaborado com morango, mirtilo, amora e framboesa, sem adição de leite – harmonizado com monin de limão siciliano e uma dose generosa de destilado à sua escolha. Os clientes podem optar entre vodka, para um toque clássico, ou a intrigante cachaça de jambú, famosa por seu efeito levemente anestésico na boca.

Matheus Krauze, fundador da SOFT Ice Cream, compartilha a inspiração por trás da criação. “A SOFT sempre busca criar experiências diferenciadas, e o Carnaval é o momento perfeito para ousarmos no cardápio. O Shake Your Head traz essa proposta refrescante, vibrante e surpreendente”, comenta.

A novidade fica por R$ 26, disponível em todas as unidades da SOFT Ice Cream da capital. A oferta especial se estende de 26 de fevereiro a 09 de março, coincidindo com a temporada do Carnaval.

Além de Curitiba, o “Shake Your Head” estará disponível em outras cidades do Paraná, como Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Apucarana e Guaratuba. A rede também levará a novidade para Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, expandindo a festa para além das fronteiras paranaenses.