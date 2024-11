Rodovia da Grande Curitiba tem viaduto interditado para obras; veja desvio

O viaduto entre a Rodovia dos Minérios (PR-092) e a Rodovia do Calcário (PR-509), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, será interditado a partir desta sexta-feira (1º), às 14h.

A medida, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). é necessária para demolir o dispositivo atual, que será substituído por duas estruturas paralelas, uma para cada sentido de tráfego da Rodovia dos Minérios, atualmente sendo duplicada no trecho.

Com isso ficará bloqueado o acesso pela PR-092 e também o acesso à pista inferior pela PR-509. Um desvio no local foi implantado para garantir a fluidez do tráfego da Rodovia dos Minérios, com o trânsito da Rodovia do Calcário organizado por vias municipais.

Viaduto de Almirante Tamandaré será interditado para avanço da obra de duplicação. Imagem: DER/Divulgação

Rotas de desvio

A empreiteira que executa a obra disponibiliza este documento detalhando as rotas de desvio disponíveis. Todas as vias contarão com a sinalização provisória necessária para orientar os condutores, que devem seguir com cautela e prudência redobrada neste período de obras.

Primeiro trecho entregue

Na sexta-feira (25), o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou a primeira parte da duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré.

O trecho, que teve investimentos de R$ 165 milhões do Governo do Estado, faz parte de uma reformulação completa da rodovia, com intervenções já em andamento na área urbana de Almirante Tamandaré e outras obras de duplicação planejadas até Rio Branco do Sul.

Obras de duplicação

Está em andamento a duplicação da Rodovia dos Minérios entre o km 14,3 e o km 15,6, perímetro urbano de Almirante Tamandaré, um investimento de R$ 50.700.000,00.

A pista central do trecho será alargada para ambos os lados, prevendo também acostamentos externos, com o pavimento atual substituído por placas de concreto de cimento, com vida útil de 20 anos. Serão duas pistas de rolamento de 3,60 metros em cada sentido, separadas por uma barreira central de concreto tipo New Jersey e acostamentos internos.

A obra prevê um viaduto do tipo diamante com duas estruturas paralelas e duas rotatórias para disciplinar o tráfego local e o acesso à rodovia.

Também está prevista a implantação de vias marginais em pavimento asfáltico nos dois lados da rodovia, uma passarela, passeios e ciclovias, iluminação viária, sinalização horizontal e vertical.